Пушков предложил обсудить в ПАСЕ запрет RT в Прибалтике

"Хочу предложить поднять на ближайших сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос о противозаконных и нарушающих международные обязательства шагах Латвии, Литвы и Эстонии в отношении российских СМИ", - сказал Пушков на заседании комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ, посвященной фейковым новостям "в коронавирусном мире". Мероприятие проходило на площадке МИА "Россия сегодня".

Сенатор назвал "исключительно уязвимой" позицию властей Латвии и Литвы, запретивших трансляции каналов RT. По его словам, доводы в пользу закрытия СМИ "не выдерживают никакой критики". Он отметил, что нужно предложить проект соответствующей резолюции.

"И мне очень интересно будет посмотреть, как в ОБСЕ или в Парламентской ассамблее их сторонники будут защищать эту позицию, потому что она абсолютно ложная", - подчеркнул Пушков.

Он напомнил, что до сих пор западные страны не допускали "прямых атак" на СМИ в виде их закрытия.

"Причем это члены Евросоюза , то есть, они связаны еще своими обязательствами внутри ЕС, где всегда подчеркивается принцип свободы СМИ... Я думаю, что это может стать очень важным направлением работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ", - заключил сенатор.

Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила и Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву , находящемуся под санкциями Евросоюза.