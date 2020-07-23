Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции
Медиавойны
https://ria.ru/20200723/1574794835.html
Пушков предложил обсудить в ПАСЕ запрет RT в Прибалтике
Запрет трансляций каналов RT в Латвии и Литве необходимо обсудить на ближайших сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:51
медиавойны
медиавойны
урмас рейнсалу
совет федерации рф
евросоюз
мид эстонии
дмитрий киселев
эстония
латвия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1400x0_80_0_0_9cb2765f6c8bffa9865ba1621c445877.jpg
https://ria.ru/20200722/1574755061.html
https://ria.ru/20200720/1574620761.html
https://ria.ru/20200714/1574328883.html
1
эстония
латвия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_0:161:3226:1976_1400x0_80_0_0_9cb2765f6c8bffa9865ba1621c445877.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_200:0:2931:2048_1400x0_80_0_0_57479183e0c4960031530d7fc766b324.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564586143_541:0:2589:2048_1400x0_80_0_0_1ac3be0519576ca251720711a2b886e8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медиавойны, урмас рейнсалу, совет федерации рф, евросоюз, мид эстонии, дмитрий киселев, эстония, латвия, литва, общество

Пушков предложил обсудить в ПАСЕ запрет RT в Прибалтике

14:48 23.07.2020 (обновлено: 20:51 23.07.2020)
601
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Запрет трансляций каналов RT в Латвии и Литве необходимо обсудить на ближайших сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Хочу предложить поднять на ближайших сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы вопрос о противозаконных и нарушающих международные обязательства шагах Латвии, Литвы и Эстонии в отношении российских СМИ", - сказал Пушков на заседании комиссии СФ по информполитике и взаимодействию со СМИ, посвященной фейковым новостям "в коронавирусном мире". Мероприятие проходило на площадке МИА "Россия сегодня".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
22 июля, 15:32
Джонсон ушел от ответа на вопрос о лицензировании RT
Сенатор назвал "исключительно уязвимой" позицию властей Латвии и Литвы, запретивших трансляции каналов RT. По его словам, доводы в пользу закрытия СМИ "не выдерживают никакой критики". Он отметил, что нужно предложить проект соответствующей резолюции.
"И мне очень интересно будет посмотреть, как в ОБСЕ или в Парламентской ассамблее их сторонники будут защищать эту позицию, потому что она абсолютно ложная", - подчеркнул Пушков.
Он напомнил, что до сих пор западные страны не допускали "прямых атак" на СМИ в виде их закрытия.
"Причем это члены Евросоюза, то есть, они связаны еще своими обязательствами внутри ЕС, где всегда подчеркивается принцип свободы СМИ... Я думаю, что это может стать очень важным направлением работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ", - заключил сенатор.
Офис телеканала RT в Москве
20 июля, 23:12Медиавойны
Ассоциацию международного вещания обеспокоил запрет RT в Латвии и Литве
Ранее литовская комиссия по радио и телевидению (LRTK) запретила трансляцию пяти телеканалов RT в стране. По словам председателя комиссии, запрет распространяется на RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary. Вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV запретила и Латвия, аргументировав свое решение тем, что они принадлежат гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
При этом Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе. Захарова заявляла, что запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии является возмутительным и неправомочным шагом.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что правительство страны взвешивает возможность по примеру Латвии запретить трансляцию в стране телеканалов RT.
Андрей Клишас во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
14 июля, 13:24Медиавойны
Клишас прокомментировал ситуацию с RT и Sputnik в странах Балтии
740002
Обсудить 1
МедиавойныМедиавойныУрмас РейнсалуСовет Федерации РФЕвросоюзМИД ЭстонииДмитрий КиселевЭстонияЛатвияЛитваОбщество
Рекомендуем
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Переговорщик ЕС оценил вероятность заключения соглашения с Британией
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков прокомментировал британский доклад о "вмешательстве" России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из Белоруссии
Продажа масок в Брюсселе
В Бельгии ужесточили меры по противодействию коронавирусу
Здание посольства РФ в Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Железные пластины, которые могли служить генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой в случае покушения, были найдены во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
В цирке нашли приспособление, сделанное для безопасности Брежнева
Шотландский флаг с надписью Да в поддержку независимости Шотландии на памятнике герцогу Веллингтонскому
Матвиенко оценила обвинения Британии во "вмешательстве России"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Франция назвала условия оказания помощи Ливану
Глава ДНР Денис Пушилин
В ДНР намерены добиться от Киева выполнения дополнительных мер перемирия
Кадры из Потртленда, где полицейские напали на освещающих протесты российских журналистов
В США полицейские напали на российских журналистов, освещающих протесты
Марфо-Мариинская обитель милосердия
РПЦ открыла сайт о доступной помощи во время пандемии коронавируса
Подписание соглашения по созданию Восточно-Средиземноморского трубопровода. Январь 2020 года
Газ и Израиль: как Европа нашла еще одну замену России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния