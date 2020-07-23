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Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко понимает опасения, что задержание советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть связано с его журналистской... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:17
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
валентина матвиенко
происшествия
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", валентина матвиенко, происшествия

Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова

14:47 23.07.2020 (обновлено: 15:17 23.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко понимает опасения, что задержание советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова может быть связано с его журналистской деятельностью, но исходит из данных СВР о том, что это не так.
"Служба внешней разведки заявила определенно, четко и ясно - это все-таки серьезная, согласитесь, структура - что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности. Поэтому давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения, потому что эта ситуация - собственно, судьба каждого человека важна - ... находится под особым контролем общественности, СМИ и так далее, потому что он журналист, и здесь понятны тревоги, что а вдруг это притеснение за его журналистскую деятельность. Но вот настолько серьезные обвинения, что здесь нельзя какие-то поверхностные давать оценки", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Иван Сафронов
16 июля, 12:43
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
13 июля, 17:39
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Ранее Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Валентина МатвиенкоПроисшествия
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