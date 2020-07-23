Матвиенко прокомментировала задержание Сафронова

"Служба внешней разведки заявила определенно, четко и ясно - это все-таки серьезная, согласитесь, структура - что его задержание никакого отношения не имеет к его журналистской деятельности. Поэтому давайте все-таки дождемся, уверена, справедливого решения, потому что эта ситуация - собственно, судьба каждого человека важна - ... находится под особым контролем общественности, СМИ и так далее, потому что он журналист, и здесь понятны тревоги, что а вдруг это притеснение за его журналистскую деятельность. Но вот настолько серьезные обвинения, что здесь нельзя какие-то поверхностные давать оценки", - сказала она в ходе пресс-конференции.