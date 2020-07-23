https://ria.ru/20200723/1574793853.html
В Марий Эл завершили расследование дела об убийстве женщины и ее детей
Следователи в Марий Эл завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:39
2020-07-23T14:39
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://ria.ru/20200708/1574068952.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f8a16ea9bc7fe0c84e5bf10cc456c6b8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_69c453036ad8d288152bbc7a22ff8dc2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Следователи в Марий Эл
завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ
.
По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Утром 31 марта в Волжске он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении.
Добавляется, что свою вину обвиняемый не признал.