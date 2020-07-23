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В Марий Эл завершили расследование дела об убийстве женщины и ее детей
Следователи в Марий Эл завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:39
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Марий Эл завершили расследование дела об убийстве женщины и ее детей

14:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи в Марий Эл завершили расследование уголовного дела против мужчины, обвиняемого в убийстве женщины и двух ее детей, сообщается на сайте СК РФ.
По данным СК, обвиняемый с 2010 года после развода испытывал неприязнь к бывшей жене, к племяннице экс-супруги и ее детям. Утром 31 марта в Волжске он проник в квартиру к племяннице, нанес ей более 40 ударов ножом, более десяти ударов ее 14-летнему сыну и более пяти ударов ее 11-летней дочери. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего), через несколько дней подозреваемого задержали.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ... Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд", - говорится в сообщении.
Добавляется, что свою вину обвиняемый не признал.
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