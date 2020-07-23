https://ria.ru/20200723/1574793753.html
Матвиенко выступила против насильственного изъятия детей из семей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что категорически против насильственного изъятия детей из семей - это должно происходить только в самых... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:38
2020-07-23T14:49
россия
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
заявила, что категорически против насильственного изъятия детей из семей - это должно происходить только в самых крайних случаях.
"Я уже много раз комментировала этот вопрос, я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи. Считаю, что это должно быть только в крайнем случае. Я полагаю, что надо больше внимания ... уделять профилактике социального сиротства", - заявила Матвиенко журналистам.
По ее мнению, службы опеки должны "в хорошем смысле" моментально реагировать на сложности, возникающие у семей, - "кого-то устроить на работу, кому-то помочь жильем, кому-то обеспечить бесплатные лекарства, кому-то помочь с операцией".