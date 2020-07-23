Матвиенко выступила против насильственного изъятия детей из семей

"Я уже много раз комментировала этот вопрос, я категорический противник насильственного изъятия детей из семьи. Считаю, что это должно быть только в крайнем случае. Я полагаю, что надо больше внимания ... уделять профилактике социального сиротства", - заявила Матвиенко журналистам.