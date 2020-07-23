Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября

"Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст министрам возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы БРИКС и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году", - сказал посол.