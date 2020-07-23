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Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября
Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве, сообщил посол Индии в РФ Венкатеш... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:36
венкатеш варма
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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венкатеш варма, брикс, москва, китай, юар, бразилия, индия, в мире

Главы МИД стран БРИКС планируют встретиться в Москве в начале сентября

14:36 23.07.2020
133
© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют встретиться в начале сентября в Москве, сообщил посол Индии в РФ Венкатеш Варма в ходе онлайн-вебинара, организованного Национальным комитетом по исследованию БРИКС.
"Министры иностранных дел стран БРИКС встретятся в начале сентября в Москве, что даст министрам возможность проанализировать все события, как мы можем усилить принципы БРИКС и адаптировать БРИКС новым вызовам, свидетелями которых все мы стали в этом году", - сказал посол.
Варма подчеркнул также, что "Индия с нетерпением ждет сотрудничества с Россией в качестве председателя БРИКС в 2020 году", а также проведения успешного саммита БРИКС, "который пройдет позже в этом году".
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Венкатеш ВармаБРИКСМоскваКитайЮАРБразилияИндияВ мире
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