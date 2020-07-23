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Матвиенко прокомментировала работу правительства в условиях кризиса
Правительство РФ в кризисных условиях работало дисциплинированно, слаженно и спокойно, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:33
коронавирус в россии
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михаил мишустин
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко прокомментировала работу правительства в условиях кризиса

14:33 23.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство РФ в кризисных условиях работало дисциплинированно, слаженно и спокойно, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается оценки работы правительства... те условия, в которых правительство начало работать, никому не позавидуешь. Мы столкнулись с таким вызовом, на который не было ответа не только у нас, но и нет ответа в мире, это пандемия коронавируса, падение цен на газ, на нефть, природные катаклизмы и так далее. И то, как слаженно правительство, как единая команда, прошло этот острый период, спокойно, никакого нервного состояния, никакой неуверенности", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.
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По ее словам, руководителем штаба в этот сложный период был президент, потому что именно он принимал политические решения.
"Но эти политические решения надо было оперативно реализовать. Если за три часа правительство Российской Федерации по всем субъектам "разогнало" деньги и обеспечило выплаты семьям с детьми, и один раз, и второй, и не было ни одной жалобы, чтобы были трудности с получением пособия на детей. Работали слаженно, оперативно не только принимали решения, но и их реализовывали. Без преувеличения работали 24 часа в сутки. Мы были постоянно на связи, и мы видели - высочайшая дисциплина, контроль за исполнениями и обеспечение результата", - сказала Матвиенко.
Также среди хорошей качественной черты правительства сенатор назвала современный взгляд на многие вещи, в том числе современный подход к цифровизации.
Помимо этого, Матвиенко отдельно отметила заслугу премьер-министра Михаила Мишустина.
"Всегда команда работает под руководством руководителя. Большая личная заслуга председателя правительства Михаила Мишустина", - сказала сенатор.
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