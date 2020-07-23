Матвиенко прокомментировала работу правительства в условиях кризиса

"Но эти политические решения надо было оперативно реализовать. Если за три часа правительство Российской Федерации по всем субъектам "разогнало" деньги и обеспечило выплаты семьям с детьми, и один раз, и второй, и не было ни одной жалобы, чтобы были трудности с получением пособия на детей. Работали слаженно, оперативно не только принимали решения, но и их реализовывали. Без преувеличения работали 24 часа в сутки. Мы были постоянно на связи, и мы видели - высочайшая дисциплина, контроль за исполнениями и обеспечение результата", - сказала Матвиенко.