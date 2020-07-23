Матвиенко заявила, что не получала экспериментальную вакцину от COVID-19

Агентство Блумберг ранее написало со ссылкой на источники, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве РИА Новости пояснили, что вакцина от коронавируса в гражданский оборот еще не выпущена, и ее применение возможно только в рамках клинических исследований.

"Насколько я знаю, вакцина сначала опробуется на мышах. Потом проходят клинические испытания на добровольцах. Потом итоги этих клинических испытаний долго анализируются экспертами, врачами, эпидемиологами. Поэтому вопрос странноватый, в том смысле, что я не знаю, я добровольцем не записывалась, я предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали. Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально вакцины, первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно, но неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе... Не уверена. Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно", - ответила она.