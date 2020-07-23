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Матвиенко заявила, что не получала экспериментальную вакцину от COVID-19
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не получала, как и другие представители власти, экспериментальную вакцину от коронавируса. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко

Матвиенко заявила, что не получала экспериментальную вакцину от COVID-19

14:31 23.07.2020 (обновлено: 14:49 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не получала, как и другие представители власти, экспериментальную вакцину от коронавируса.
Агентство Блумберг ранее написало со ссылкой на источники, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В Минздраве РИА Новости пояснили, что вакцина от коронавируса в гражданский оборот еще не выпущена, и ее применение возможно только в рамках клинических исследований.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о каких-либо добровольцах среди сотрудников администрации президента для прививок от коронавируса. Главе государства, как заявил Песков, также не делали прививку.
В ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии СФ 2020 года у Матвиенко спросили, известно ли ей о подобных прививках и принимала ли она участие в вакцинации.
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"Насколько я знаю, вакцина сначала опробуется на мышах. Потом проходят клинические испытания на добровольцах. Потом итоги этих клинических испытаний долго анализируются экспертами, врачами, эпидемиологами. Поэтому вопрос странноватый, в том смысле, что я не знаю, я добровольцем не записывалась, я предпочитаю, чтобы сначала на мышах испытали. Я не знаю случаев, кто бы мог вакцинироваться, потому что реально вакцины, первые две вакцины, которые уже прошли клинические испытания, появились буквально совсем недавно, но неужели есть люди, которые готовы так до элементарных исследований испытывать на себе... Не уверена. Это один из мифов, по-моему, рожденный, что чиновники такие-сякие, им даже вакцины раньше других укололи. Нет, конечно", - ответила она.
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