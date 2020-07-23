https://ria.ru/20200723/1574792934.html
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:29
2020-07-23T14:42
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации
в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко
.
"Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу",- сказала Матвиенко журналистам.
Она еще раз подчеркнула, что эти данные являются лишь предварительными.
"Решения принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание. И какие решения будут приняты - это надо спрашивать у них. Это тоже всегда непростой процесс", - добавила Матвиенко.
Она также сообщила, что приветствует ротацию.
"Дождемся давайте сентябрьских выборов, и тогда только можно определенно сказать, кого заменят и в каких регионах направят новых сенаторов", - отметила спикер Совфеда.