Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Порядка 5-7 сенаторов могут покинуть Совет Федерации в сентябре, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко

"Каждый сентябрь в единый день голосования у нас идет обновление верхней палаты. Каждый раз по-разному, иногда даже было и на 10, и на 20 и на 30%, и в сентябре этого года тоже произойдёт обновление состава сенаторов. Предположительно, как мне представляется, порядка 5-7 сенаторов могут закончить свою работу",- сказала Матвиенко журналистам.

Она еще раз подчеркнула, что эти данные являются лишь предварительными.

"Решения принимают, как вы знаете, губернатор и законодательное собрание. И какие решения будут приняты - это надо спрашивать у них. Это тоже всегда непростой процесс", - добавила Матвиенко.

Она также сообщила, что приветствует ротацию.