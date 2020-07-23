Матвиенко оценила обвинения о влиянии России на выборы в других странах

"Уже надоела эта тема - такой мощи России, ее вмешательства во все процессы в мире и влияния на выборы. Мы действительно влиятельная страна в мире, но не до такой степени, чтобы влиять на выборы президентов, референдумы. Уже не солидно не серьезно", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.