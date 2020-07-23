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Матвиенко оценила обвинения о влиянии России на выборы в других странах
Россия не настолько влиятельна, чтобы оказывать влияние на выборы президентов других стран, такие обвинения несерьёзны, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:28
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире

Матвиенко оценила обвинения о влиянии России на выборы в других странах

14:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия не настолько влиятельна, чтобы оказывать влияние на выборы президентов других стран, такие обвинения несерьёзны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Уже надоела эта тема - такой мощи России, ее вмешательства во все процессы в мире и влияния на выборы. Мы действительно влиятельная страна в мире, но не до такой степени, чтобы влиять на выборы президентов, референдумы. Уже не солидно не серьезно", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
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