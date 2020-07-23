https://ria.ru/20200723/1574792789.html
Матвиенко оценила обвинения о влиянии России на выборы в других странах
Россия не настолько влиятельна, чтобы оказывать влияние на выборы президентов других стран, такие обвинения несерьёзны, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:28
2020-07-23T14:28
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире