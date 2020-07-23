https://ria.ru/20200723/1574792381.html
Матвиенко предостерегла правительство от "шапкозакидательства"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила отчет правительства об итогах работы за 2019 год, но предостерегла от "шапкозакидательства",... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:26
2020-07-23T14:26
михаил мишустин
валентина матвиенко
совет федерации рф
экономика
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михаил мишустин, валентина матвиенко, совет федерации рф, экономика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
высоко оценила отчет правительства об итогах работы за 2019 год, но предостерегла от "шапкозакидательства", подчеркнув, что впереди главная работа по посткризисному развитию.
"Я считаю, что его (премьер-министра РФ Михаила Мишустина
- ред.) отчет в правительстве был очень успешным. Серьезный хороший доклад, без мелочевки, без заигрывания, без там эмоций, без общих слов. Абсолютное понимание того, где мы находимся, в каком положении находятся те или иные отрасли, и видение того, как это делать", - сказала она на пресс-конференции.
"Вот все были удивлены, откуда деньги. Такие огромные средства. Беспрецедентные, очень правильные были приняты меры по поддержке граждан, семей с детьми, малого бизнеса, отраслей. Никто ни разу не сказал: "нету денег", никто не ныл, никто не хныкал. Решали. Находили. Слава богу, макроэкономическая, макрофинансовая ситуация в стране стабильная позволяла это делать", - отметила Матвиенко.
Она добавила, что дает правительству "исключительно положительную характеристику".
"Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны. Но то, как мы прошли вот эту острую стадию кризиса, считаю, что это огромная победа. Мы прошли очень достойно, очень уверенно", - подчеркнула спикер Совфеда.