Матвиенко предостерегла правительство от "шапкозакидательства"

"Вот все были удивлены, откуда деньги. Такие огромные средства. Беспрецедентные, очень правильные были приняты меры по поддержке граждан, семей с детьми, малого бизнеса, отраслей. Никто ни разу не сказал: "нету денег", никто не ныл, никто не хныкал. Решали. Находили. Слава богу, макроэкономическая, макрофинансовая ситуация в стране стабильная позволяла это делать", - отметила Матвиенко.

"Но это начало пути. И поэтому не должно быть никакого шапкозакидательства. Нужно понимать, что впереди главная предстоит работа по посткризисному развитию страны. Но то, как мы прошли вот эту острую стадию кризиса, считаю, что это огромная победа. Мы прошли очень достойно, очень уверенно", - подчеркнула спикер Совфеда.