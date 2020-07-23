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Межпарламентский союз перенес на год встречу спикеров
Межпарламентский союз перенес на следующий год встречу спикеров парламентов мира, она пройдёт в Вене, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:37
совет федерации рф
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совет федерации рф, валентина матвиенко, вена, в мире

Межпарламентский союз перенес на год встречу спикеров

14:37 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Межпарламентский союз перенес на следующий год встречу спикеров парламентов мира, она пройдёт в Вене, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается всемирной встречи спикеров парламента, которая по линии Межпарламентского союза традиционно проходит раз в пять лет, то она в этом году планировалась в Вене, у меня было приглашение, я планировала принять в ней участие, но после анализа ситуации в мире с пандемией, Межпарламентский союз принял решение перенести ее на следующий год, отложить на год. Снова планируется ее проводить в Вене", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии 2020 года.
Она пояснила, что в то время, когда должна была пройти всемирная встреча спикеров, пройдет видеоконференция с экспертами.
"В ней примут участие мои коллеги-сенаторы, поэтому пока на таком уровне", - отметила Матвиенко.
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Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоВенаВ мире
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