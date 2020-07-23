Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574791759.html
Матвиенко выступила против публикаций exit poll во время голосования
Публикаций exit poll в ходе голосования не должно быть, они могут повлиять на решение избирателей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:17
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_0:0:2826:1591_1400x0_80_0_0_27b0b78d38453bb28a46ab8712425406.jpg
https://ria.ru/20200723/1574789812.html
https://ria.ru/20200723/1574791293.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_0:0:2826:1591_1400x0_80_0_0_27b0b78d38453bb28a46ab8712425406.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_24:0:2755:2048_1400x0_80_0_0_ab86654af71e405b5afdf95318cf54dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_c4913847ef4a302b645b9b9d4feca033.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко выступила против публикаций exit poll во время голосования

14:17 23.07.2020
121
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Публикаций exit poll в ходе голосования не должно быть, они могут повлиять на решение избирателей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается exit poll, вы знаете, вообще любая работа, социология и так далее - это наука, это анализ, который должны делать специально подготовленные люди для этого. Иногда появляются такие exit poll, с сомнительной достоверностью, ангажированные, фейковые, которые, конечно, если в ходе голосования их публиковать, они, конечно, могут влиять на мнение избирателей", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 13:44
Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
По ее словам, законопослушные средства массовой информации "себе этого не позволяют". "Открываешь сети - там кони, люди, там столько этих exit poll, они настолько друг от друга отличаются, что просто уши торчат людей заинтересованных в тех или иных конечных результатах".
"Мне кажется, что до завершения голосования exit poll публиковать нельзя. Завершится голосование, пожалуйста, публикуйте, дальше подводятся итоги и у избирателей, у политиков есть возможность сравнить предварительные exit poll с итогами голосования, но делать это до завершения голосования, на мой взгляд, нельзя", - подчеркнула Матвиенко.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 14:09
Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования
2100013
Обсудить 2
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
В Британии рассказали о разногласиях с Евросоюзом из-за Brexit
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила российско-американские отношения
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко допустила уход нескольких сенаторов из Совфеда
Иконки социальных сетей на экране смартфона
В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России
Геннадий Зюганов
Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Минниханов представил трех кандидатов в сенаторы от Татарстана
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: у Дегтярева есть шанс решить проблемы Хабаровского края
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко считает, что Совфед поддержит закон о трехдневном голосовании
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния