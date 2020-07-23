Матвиенко выступила против публикаций exit poll во время голосования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Публикаций exit poll в ходе голосования не должно быть, они могут повлиять на решение избирателей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается exit poll, вы знаете, вообще любая работа, социология и так далее - это наука, это анализ, который должны делать специально подготовленные люди для этого. Иногда появляются такие exit poll, с сомнительной достоверностью, ангажированные, фейковые, которые, конечно, если в ходе голосования их публиковать, они, конечно, могут влиять на мнение избирателей", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.

По ее словам, законопослушные средства массовой информации "себе этого не позволяют". "Открываешь сети - там кони, люди, там столько этих exit poll, они настолько друг от друга отличаются, что просто уши торчат людей заинтересованных в тех или иных конечных результатах".