https://ria.ru/20200723/1574791759.html
Матвиенко выступила против публикаций exit poll во время голосования
Публикаций exit poll в ходе голосования не должно быть, они могут повлиять на решение избирателей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:17
2020-07-23T14:17
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_0:0:2826:1591_1400x0_80_0_0_27b0b78d38453bb28a46ab8712425406.jpg
https://ria.ru/20200723/1574789812.html
https://ria.ru/20200723/1574791293.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_0:0:2826:1591_1400x0_80_0_0_27b0b78d38453bb28a46ab8712425406.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_24:0:2755:2048_1400x0_80_0_0_ab86654af71e405b5afdf95318cf54dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573677519_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_c4913847ef4a302b645b9b9d4feca033.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Публикаций exit poll в ходе голосования не должно быть, они могут повлиять на решение избирателей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается exit poll, вы знаете, вообще любая работа, социология и так далее - это наука, это анализ, который должны делать специально подготовленные люди для этого. Иногда появляются такие exit poll, с сомнительной достоверностью, ангажированные, фейковые, которые, конечно, если в ходе голосования их публиковать, они, конечно, могут влиять на мнение избирателей", - сказала Матвиенко во время пресс-конференции в четверг.
По ее словам, законопослушные средства массовой информации "себе этого не позволяют". "Открываешь сети - там кони, люди, там столько этих exit poll, они настолько друг от друга отличаются, что просто уши торчат людей заинтересованных в тех или иных конечных результатах".
"Мне кажется, что до завершения голосования exit poll публиковать нельзя. Завершится голосование, пожалуйста, публикуйте, дальше подводятся итоги и у избирателей, у политиков есть возможность сравнить предварительные exit poll с итогами голосования, но делать это до завершения голосования, на мой взгляд, нельзя", - подчеркнула Матвиенко.