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Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новую редакцию конституции абсолютно легитимной и подчеркнула, что этот документ является подлинно... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:15
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной

14:15 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новую редакцию конституции абсолютно легитимной и подчеркнула, что этот документ является подлинно национальным.
"Нельзя забывать о том, что за конституцию 93 года не голосовал Башкортостан, не голосовал Татарстан, и в целом ряде субъектов тоже не было такой общей легитимности. Сегодня после внесения поправок и такого подавляющего числа населения, пришедшего на голосование, и поддержки можно говорить, что конституция 2020 имеет абсолютную легитимность. И это крайне важно, об этом тоже необходимо напоминать", - сказала журналистам Матвиенко.
Она добавила, что конституция, принятая в 1993 году, имеет свою ценность, однако во многом это была адаптация западных образцов и западных практик к российской реальности, при этом из документа выпали очень важные вопросы, касающиеся российской истории, национальных традиций и менталитета.
"Поэтому различия конституции 93 года и конституции 2020 в том, что конституция 2020 — это российская национальная конституция", — подчеркнула Матвиенко.
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