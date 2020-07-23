Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной

"Нельзя забывать о том, что за конституцию 93 года не голосовал Башкортостан, не голосовал Татарстан, и в целом ряде субъектов тоже не было такой общей легитимности. Сегодня после внесения поправок и такого подавляющего числа населения, пришедшего на голосование, и поддержки можно говорить, что конституция 2020 имеет абсолютную легитимность. И это крайне важно, об этом тоже необходимо напоминать", - сказала журналистам Матвиенко.