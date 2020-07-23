https://ria.ru/20200723/1574791611.html
Матвиенко назвала новую редакцию Конституции абсолютно легитимной
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала новую редакцию конституции абсолютно легитимной и подчеркнула, что этот документ является подлинно... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:15
2020-07-23T14:15
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
назвала новую редакцию конституции абсолютно легитимной и подчеркнула, что этот документ является подлинно национальным.
"Нельзя забывать о том, что за конституцию 93 года не голосовал Башкортостан, не голосовал Татарстан, и в целом ряде субъектов тоже не было такой общей легитимности. Сегодня после внесения поправок и такого подавляющего числа населения, пришедшего на голосование, и поддержки можно говорить, что конституция 2020 имеет абсолютную легитимность. И это крайне важно, об этом тоже необходимо напоминать", - сказала журналистам Матвиенко.
Она добавила, что конституция, принятая в 1993 году, имеет свою ценность, однако во многом это была адаптация западных образцов и западных практик к российской реальности, при этом из документа выпали очень важные вопросы, касающиеся российской истории, национальных традиций и менталитета.
"Поэтому различия конституции 93 года и конституции 2020 в том, что конституция 2020 — это российская национальная конституция", — подчеркнула Матвиенко.