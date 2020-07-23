https://ria.ru/20200723/1574791497.html
Нацбанк Украины ухудшил прогноз по падению ВВП в 2020 году
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:12
2020-07-23T14:27
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украина
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, экономика