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Нацбанк Украины ухудшил прогноз по падению ВВП в 2020 году
Национальный банк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:27
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353
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, экономика

Нацбанк Украины ухудшил прогноз по падению ВВП в 2020 году

14:12 23.07.2020 (обновлено: 14:27 23.07.2020)
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© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл - РИА Новости. Национальный банк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко.
"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Самое глубокое падение осталось позади во втором квартале", - сказал Шевченко.
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