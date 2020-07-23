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В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования
Фракция "Единая Россия" не поддерживает перенос единого дня голосования, сентябрь - оптимальный месяц для выборов, считает лидер фракции ЕР Сергей Неверов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:11
элла памфилова
лдпр
единая россия
сергей неверов
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политика
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элла памфилова, лдпр, единая россия, сергей неверов, владимир жириновский, политика

В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования

14:11 23.07.2020
259
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" не поддерживает перенос единого дня голосования, сентябрь - оптимальный месяц для выборов, считает лидер фракции ЕР Сергей Неверов.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз заявил о своей позиции по этому вопросу. Он считает, что выборы должны проходить в последний понедельник апреля.
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"Что касается Единого дня голосования, то по нашему убеждению, оптимальный день - это как раз сентябрь. И аргументы многих наших оппонентов о том, что низкая явка, они, конечно, не состоятельны", - сказал Неверов журналистам.
Он уточнил, что в зависимости от региона явка может быть чуть выше или ниже, но в среднем явка на выборах, которые проходят в сентябре, выше.
Кроме того, отметил Неверов, в связи с возможностью теперь проводить выборы в несколько дней у россиян появится возможность выбора, когда они смогут прийти на избирательный участок.
"Если будет возможность проголосовать в пятницу и субботу, то люди найдут возможность прийти и проголосовать", - считает Неверов.
Государственная Дума ранее приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности проведения многодневного голосования на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
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Вчера, 14:09
Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования
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Элла ПамфиловаЛДПРЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ЖириновскийПолитика
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