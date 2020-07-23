В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фракция " Фракция " Единая Россия " не поддерживает перенос единого дня голосования, сентябрь - оптимальный месяц для выборов, считает лидер фракции ЕР Сергей Неверов

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз заявил о своей позиции по этому вопросу. Он считает, что выборы должны проходить в последний понедельник апреля.

"Что касается Единого дня голосования, то по нашему убеждению, оптимальный день - это как раз сентябрь. И аргументы многих наших оппонентов о том, что низкая явка, они, конечно, не состоятельны", - сказал Неверов журналистам.

Он уточнил, что в зависимости от региона явка может быть чуть выше или ниже, но в среднем явка на выборах, которые проходят в сентябре, выше.

Кроме того, отметил Неверов, в связи с возможностью теперь проводить выборы в несколько дней у россиян появится возможность выбора, когда они смогут прийти на избирательный участок.

"Если будет возможность проголосовать в пятницу и субботу, то люди найдут возможность прийти и проголосовать", - считает Неверов.