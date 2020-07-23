https://ria.ru/20200723/1574791414.html
В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования
Фракция "Единая Россия" не поддерживает перенос единого дня голосования, сентябрь - оптимальный месяц для выборов, считает лидер фракции ЕР Сергей Неверов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:11
2020-07-23T14:11
элла памфилова
лдпр
единая россия
сергей неверов
владимир жириновский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:182:2995:1866_1400x0_80_0_0_8095f04647978917cb080daaacd3aaf5.jpg
https://ria.ru/20200710/1574164873.html
https://ria.ru/20200723/1574791293.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:182:2995:1866_1400x0_80_0_0_8095f04647978917cb080daaacd3aaf5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_132:0:2861:2047_1400x0_80_0_0_3121e110eda8c867d38c2d1e2eb85778.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_473:0:2520:2047_1400x0_80_0_0_0706198ebc0d3d8697df1a306225b208.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, лдпр, единая россия, сергей неверов, владимир жириновский, политика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Фракция "Единая Россия
" не поддерживает перенос единого дня голосования, сентябрь - оптимальный месяц для выборов, считает лидер фракции ЕР Сергей Неверов
.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова
заявила, что считает сентябрь самым неудачным месяцем для проведения единого дня голосования. По ее мнению, в будущем его надо переносить, если выборы будут проходить в течение нескольких дней. В связи с этим лидер ЛДПР Владимир Жириновский
в очередной раз заявил о своей позиции по этому вопросу. Он считает, что выборы должны проходить в последний понедельник апреля.
"Что касается Единого дня голосования, то по нашему убеждению, оптимальный день - это как раз сентябрь. И аргументы многих наших оппонентов о том, что низкая явка, они, конечно, не состоятельны", - сказал Неверов журналистам.
Он уточнил, что в зависимости от региона явка может быть чуть выше или ниже, но в среднем явка на выборах, которые проходят в сентябре, выше.
Кроме того, отметил Неверов, в связи с возможностью теперь проводить выборы в несколько дней у россиян появится возможность выбора, когда они смогут прийти на избирательный участок.
"Если будет возможность проголосовать в пятницу и субботу, то люди найдут возможность прийти и проголосовать", - считает Неверов.
Государственная Дума ранее приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности проведения многодневного голосования на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.