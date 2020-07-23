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Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования
Единый день голосования стоит оставить в сентябре, этот месяц самый приемлемый, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:09
элла памфилова
валентина матвиенко
совет федерации рф
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элла памфилова, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования

14:09 23.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Единый день голосования стоит оставить в сентябре, этот месяц самый приемлемый, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается дня голосования - эта тема постоянно обсуждается в политических партиях, в СМИ, в обществе и так далее. Еще раз выскажу свою позицию: у нас огромная страна, с большим количеством часовых поясов, с разным климатом, и какое бы мы время не выбрали, какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех. Вот нет такого идеального месяца или идеального дня, который бы подошел для всех субъектов, для всех регионов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.
"Обсуждать это можно и нужно, наверное, может быть, кто-то умный что-то и придумает, пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, приемлемый месяц для единого дня голосования", - добавила она.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц. По ее словам, при проведении многодневного голосования, сентябрь - самый неудачный месяц, как как совпадает с началом учебного года, а множество избирательных участков располагаются в школах.
Спасская башня Московского Кремля
17 июля, 12:49Единый день голосования
В Кремле нет позиции по идее перенести единый день голосования
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Элла ПамфиловаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
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