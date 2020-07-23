Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования

"Что касается дня голосования - эта тема постоянно обсуждается в политических партиях, в СМИ, в обществе и так далее. Еще раз выскажу свою позицию: у нас огромная страна, с большим количеством часовых поясов, с разным климатом, и какое бы мы время не выбрали, какой бы мы день не назначили, он все равно не устроит всех. Вот нет такого идеального месяца или идеального дня, который бы подошел для всех субъектов, для всех регионов", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в четверг.