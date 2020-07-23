Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574791120.html
В Африке число заразившихся коронавирусом приблизилось к 770 тысячам
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке приблизилось к 770 тысячам, умерли более 16 тысяч человек, сообщает региональное... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
алжир (республика)
юар
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
алжир (республика)
юар
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c500ae73d7598cfaca0345c5cc96c24.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f103424d1bcc27c223273a93ab123810.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b97e12ca88fdc75d8b891ef1fa4fb99d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом приблизилось к 770 тысячам

14:05 23.07.2020
126
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке приблизилось к 770 тысячам, умерли более 16 тысяч человек, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 769 608 человек, после заражения выздоровели более 435 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 16 435 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (394 948), Египте (89 745), Нигерии (38 344). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (5940), Египте (4440) и Алжире (1111).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
101010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 187
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
В Германии подожгли автомобиль посольства Армении
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила идею переноса единого дня голосования
Здание Государственной Думы РФ
ГД рассмотрит во II чтении закон о блокировке мошеннических сайтов
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 71 тысячи новых случаев COVID-19
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса
Девушка со смартфоном и банковской картой
В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников исключил преследование в России однополых пар
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
В Омской области обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет
Участники съезда партии Единая Россия
В "Единой России" не поддержали перенос единого дня голосования
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса превысило 15 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния