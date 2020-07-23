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Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию
Совет Федерации в рамках весенней сессии рассмотрит более 300 законов, многие из них направлены на дополнительную соцзащиту граждан, поддержку экономики,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:59
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валентина матвиенко, совет федерации рф, общество

Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию

13:59 23.07.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Совет Федерации в рамках весенней сессии рассмотрит более 300 законов, многие из них направлены на дополнительную соцзащиту граждан, поддержку экономики, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на итоговом брифинге в четверг.
"В итоге Советом Федерации будет рассмотрено более 300 законов, большинство из них человеческого измерения, направлены на дополнительную социальную защиту граждан, поддержку экономики", - сказала Матвиенко.
В осеннюю сессию сенаторы займутся рассмотрением законов для обеспечения вступления в жизнь поправок в конституцию, добавила она.
Здание Совета Федерации РФ
Вчера, 11:50
Комитет Совфеда поддержал закон об отчуждении территорий
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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