https://ria.ru/20200723/1574790880.html
Матвиенко рассказала о работе Совфеда в весеннюю сессию
Совет Федерации в рамках весенней сессии рассмотрит более 300 законов, многие из них направлены на дополнительную соцзащиту граждан, поддержку экономики,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:59
2020-07-23T13:59
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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https://ria.ru/20200723/1574776597.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, совет федерации рф, общество