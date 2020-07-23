https://ria.ru/20200723/1574790495.html
ФСБ показала видео задержания группы исламистов
ФСБ показало видео задержания участников ячейки террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, запрещенной в России. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:23
2020-07-23T14:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
новосибирск
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574791841_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3657e449118aa207aa1677bd03beb7df.jpg
https://ria.ru/20200616/1573003391.html
Александр Перов
Я призываю все СМИ не называть их "исламистами". Этим вы оскорбляете мусульман. Они -террористы.
120
arhipov1356
Не проще ли закрыть границы с такими странами, а гастарбайтеров выдворить на историческую родину, ах да нашим казнокрадам они нужны, так как готовы работать за дарма, но ничего они на работают так что придется ввести сплошное КТО.
69
6
россия
москва
новосибирск
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
2020-07-23T14:23
true
PT1M09S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574791841_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3657e449118aa207aa1677bd03beb7df.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574791841_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_441214e6107732939804ee7c99070854.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574791841_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_6c83f681e26e5efa60730f10607c93a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, новосибирск, красноярский край, происшествия