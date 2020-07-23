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https://ria.ru/20200723/1574790495.html
ФСБ показала видео задержания группы исламистов
ФСБ показало видео задержания участников ячейки террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, запрещенной в России. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:23
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
новосибирск
красноярский край
происшествия
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https://ria.ru/20200616/1573003391.html
Я призываю все СМИ не называть их "исламистами". Этим вы оскорбляете мусульман. Они -террористы.
120
Не проще ли закрыть границы с такими странами, а гастарбайтеров выдворить на историческую родину, ах да нашим казнокрадам они нужны, так как готовы работать за дарма, но ничего они на работают так что придется ввести сплошное КТО.
69
6
россия
москва
новосибирск
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
2020-07-23T14:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, новосибирск, красноярский край, происшествия

ФСБ показала видео задержания группы исламистов

14:23 23.07.2020
7028
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. ФСБ показало видео задержания участников ячейки террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, запрещенной в России.
На кадрах показаны моменты задержания членов ячейки организации в трех российских регионах, а также изъятые у них вещи.
Ранее сообщалось, что спецоперации прошли в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, в результате которых были задержаны 22 человека. Спецоперация проводилась при участии Росгвардии и МВД. Члены ячейки, как отмечается, призывали к совершению терактов, а также занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий. При задержании силовики изъяли запрещенную религиозную литературу, а также поддельные паспорта.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
81231036
Обсудить 6
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Исламское движение УзбекистанаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваНовосибирскКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Я призываю все СМИ не называть их "исламистами". Этим вы оскорбляете мусульман. Они -террористы.
23 июля, 14:26
АПАлександр Перов
22251004320
Не проще ли закрыть границы с такими странами, а гастарбайтеров выдворить на историческую родину, ах да нашим казнокрадам они нужны, так как готовы работать за дарма, но ничего они на работают так что придется ввести сплошное КТО.
23 июля, 15:22
arhipov1356
5720019
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