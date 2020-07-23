Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России

"Выбор за людьми. Искусственно поправлять, формировать законодательно двухпартийную систему - мне кажется, что это тоже излишне", - сказал Неверов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, действующая многопартийная система действует в России уже около 15 лет. Сейчас в Государственной думе представлены 6 партий, 4 из которых - фракции. Это демонстрирует, что формирование парламента - выбор избирателей.