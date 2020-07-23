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Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России
Искусственно формировать в России двухпартийную систему на законодательном уровне излишне, выбор партий за избирателями, считает лидер фракции "Единая Россия"... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:49
лдпр
единая россия
вячеслав володин
сергей неверов
владимир жириновский
политика
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2020
РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564925199_0:185:2985:1864_1400x0_80_0_0_f1f860d8d07e4bf818b07bfa7b7bdcc0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лдпр, единая россия, вячеслав володин, сергей неверов, владимир жириновский, политика

Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России

13:49 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРуководитель фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Искусственно формировать в России двухпартийную систему на законодательном уровне излишне, выбор партий за избирателями, считает лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз высказался за установление в России двухпартийной системы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной системы в РФ, по его мнению, это будет "взглядом в прошлое".
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Володин выступил против двухпартийной системы в России
"Выбор за людьми. Искусственно поправлять, формировать законодательно двухпартийную систему - мне кажется, что это тоже излишне", - сказал Неверов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, действующая многопартийная система действует в России уже около 15 лет. Сейчас в Государственной думе представлены 6 партий, 4 из которых - фракции. Это демонстрирует, что формирование парламента - выбор избирателей.
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ЛДПРЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовВладимир ЖириновскийПолитика
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