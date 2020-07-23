Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Искусственно формировать в России двухпартийную систему на законодательном уровне излишне, выбор партий за избирателями, считает лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее на пленарном заседании Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз высказался за установление в России двухпартийной системы. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной системы в РФ, по его мнению, это будет "взглядом в прошлое".
22 июля, 17:24Володин выступил против двухпартийной системы в России
"Выбор за людьми. Искусственно поправлять, формировать законодательно двухпартийную систему - мне кажется, что это тоже излишне", - сказал Неверов, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отметил первый зампред фракции Андрей Исаев, действующая многопартийная система действует в России уже около 15 лет. Сейчас в Государственной думе представлены 6 партий, 4 из которых - фракции. Это демонстрирует, что формирование парламента - выбор избирателей.