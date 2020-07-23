Лавров: западные страны пытаются интерпретировать международное право

"В этом же ряду попытки приватизировать, назову вещи своими именами, международные секретариаты, секретариаты международных организаций, пытаться через сотрудников секретариата злоупотреблять их положением международно-гражданских служащих, в этом же ряду попытки продвигать вне рамок ООН некие новые идеи мультилатерализма, которые совсем не совпадают с тем пониманием многосторонности, которое заложено в основу устава ООН и опирается на принцип равенства всех государств-членов", - отметил он.