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Лавров: западные страны пытаются интерпретировать международное право
Ряд западных стран пытаются "приватизировать" секретариаты международных организаций и продвигать вне рамок ООН новые идеи мультилатерализма, которые не... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:39
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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волкан бозкыр, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, турция, оон, в мире

Лавров: западные страны пытаются интерпретировать международное право

13:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ряд западных стран пытаются "приватизировать" секретариаты международных организаций и продвигать вне рамок ООН новые идеи мультилатерализма, которые не совпадают с принципом многосторонности, заложенным в основу устава этой организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приверженность международному праву особенно важна, когда целый ряд государств, прежде всего, имея в виду западную группу, пытаются интерпретировать международное право не в его изначальном смысле, а исключительно в своих узкогрупповых, геополитических интересах", - сказал Лавров перед началом переговоров с избранным председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН Волканом Бозкыром в Москве.
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Министр отметил, что наблюдается все больше попыток препарировать международные, универсальные конвенции таким образом, чтобы подорвать базовый принцип общего согласия, навязывать, в том числе путем голосования, некие идеи, которые потом выдаются за мнение всего мирового сообщества.
"В этом же ряду попытки приватизировать, назову вещи своими именами, международные секретариаты, секретариаты международных организаций, пытаться через сотрудников секретариата злоупотреблять их положением международно-гражданских служащих, в этом же ряду попытки продвигать вне рамок ООН некие новые идеи мультилатерализма, которые совсем не совпадают с тем пониманием многосторонности, которое заложено в основу устава ООН и опирается на принцип равенства всех государств-членов", - отметил он.
Поэтому, по словам Лаврова, Бозкыр вступает в должность председателя Генассамблеи в очень ответственный период. "Мы прекрасно понимаем все сложности, которые сейчас переживает международная обстановка, миропорядок, и заверяю вас, что в РФ вы найдете самого надежного, последовательного союзника в отстаивании изначальных целей и принципов, на которых зиждется ООН", - сказал Лавров, обращаясь к председателю юбилейной сессии ГА ООН.
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В июне стало известно, что председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был избран член парламента Турции Волкан Бозкыр.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет в Нью-Йорке в сентябре. Генассамблея ООН проголосовала за решение, согласно которому лидеры и министры государств смогут прислать свои выступления в видеоформате, чтобы записи могли транслировать в ходе недели высокого уровня. Что касается России, то формат ее участия в этой сессии пока не определен.
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Волкан БозкырГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровТурцияООНВ мире
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