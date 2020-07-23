ФСБ задержала группу исламистов в трех российских регионах

При задержании у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.

Предотвращенные в России теракты

С начала лета это уже седьмой теракт, который предотвратили спецслужбы. Накануне ФСБ пресекла подготовку нападения на силовиков в Кабардино-Балкарии.