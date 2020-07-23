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ФСБ задержала группу исламистов в трех российских регионах
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T15:15
исламское движение узбекистана
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
исламское движение узбекистана, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, происшествия

ФСБ задержала группу исламистов в трех российских регионах

13:35 23.07.2020 (обновлено: 15:15 23.07.2020)
13228
© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ против "Исламского движения Узбекистана". Кадр видео
Спецоперация ФСБ против Исламского движения Узбекистана. Кадр видео
© ФСБ России
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
Члены ячейки призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.
© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ против "Исламского движения Узбекистана". Кадр видео
Спецоперация ФСБ против Исламского движения Узбекистана. Кадр видео
© ФСБ России
Спецоперация ФСБ против "Исламского движения Узбекистана". Кадр видео
При задержании у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Предотвращенные в России теракты

С начала лета это уже седьмой теракт, который предотвратили спецслужбы. Накануне ФСБ пресекла подготовку нападения на силовиков в Кабардино-Балкарии.
За полтора месяца предотвратили атаки боевиков в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России пресекли без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Александр Бортников
16 июня, 14:33
В России совершили четыре террористических преступления в 2019 году
324101426
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Исламское движение УзбекистанаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
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23 июля, 13:52
Misha Brianski
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террористы какие-то нЕучи, вон басаев целый город захватил и никто ничего не знал
23 июля, 13:59
alex4410qwert
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