ФСБ задержала группу исламистов в трех российских регионах

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
Члены ячейки призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.
© ФСБ РоссииСпецоперация ФСБ против "Исламского движения Узбекистана". Кадр видео
© ФСБ России
Спецоперация ФСБ против "Исламского движения Узбекистана". Кадр видео
При задержании у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы боевиков, а также поддельные паспорта.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Предотвращенные в России теракты
С начала лета это уже седьмой теракт, который предотвратили спецслужбы. Накануне ФСБ пресекла подготовку нападения на силовиков в Кабардино-Балкарии.
За полтора месяца предотвратили атаки боевиков в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии, с начала года — 17 случаев.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России пресекли без малого 160 терактов, в 2019 году — 43.
* Запрещенная в России террористическая организация.