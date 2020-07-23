Вывозной рейс доставил 74 пассажира из Ташкента в Москву

ТАШКЕНТ, 23 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в четверг доставила 74 пассажира из Ташкента в Москву гуманитарным рейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщает консульский отдел посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Двадцать третьего июля состоялся вывозной гуманитарный рейс "Уральских авиалиний" по маршруту "Ташкент - Москва", - говорится в сообщении в Telegram-канале консульства. С учётом квоты на въезд, утверждённой оперативным штабом при правительстве России, 74 пассажира, жители Москвы и Московской области, нуждающиеся в срочном лечении и имеющие иные чрезвычайные обстоятельства, вернулись в РФ.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены более 3,6 тысячи россиян. В марте-июле чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways также летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.