Полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов в России

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и хулиганстве в отношении иностранных работников, сообщает пресс-служба МВД России.

"В июле текущего года … в московском регионе, Екатеринбурге Санкт-Петербурге , Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств.

"По указанным событиям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 212, 213 УК РФ ("Массовые беспорядки" и "Хулиганство"). Восемь человек заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 327 УК РФ (Изготовление или оборот поддельных документов")", - отмечается в сообщении.

Кроме того, МВД России направило обращения в дипломатические представительства государств – участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников, временно пребывающих или проживающих в РФ, о недопустимости противоправных действий.

Территориальным органам МВД дано указание незамедлительно реагировать на подобные проявления.