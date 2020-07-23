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Полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов в России
Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и хулиганстве в отношении иностранных работников, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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снг, екатеринбург, санкт-петербург, происшествия

Полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов в России

13:30 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и хулиганстве в отношении иностранных работников, сообщает пресс-служба МВД России.
"В июле текущего года … в московском регионе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Мурманской и Амурской областях зафиксированы случаи нарушения общественного порядка иностранными гражданами", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в некоторых эпизодах правонарушители повреждали имущество предприятия, на котором трудились, похищали товарно-материальные ценности, наносили телесные повреждения сотрудникам. Анализ причин возникновения конфликтных ситуаций говорит о том, что большинство из них касается взаимоотношений работника с работодателями, организации условий и оплаты труда при исполнении договорных обязательств.
"По указанным событиям возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 212, 213 УК РФ ("Массовые беспорядки" и "Хулиганство"). Восемь человек заключены под стражу по подозрению в совершении преступления, трое задержаны, составлено 39 протоколов об административных правонарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 327 УК РФ (Изготовление или оборот поддельных документов")", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, МВД России направило обращения в дипломатические представительства государств – участников СНГ о разъяснении среди своих соотечественников, временно пребывающих или проживающих в РФ, о недопустимости противоправных действий.
Территориальным органам МВД дано указание незамедлительно реагировать на подобные проявления.
По информации ведомства, в первом полугодии 2020 года противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами, зарегистрировано на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
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СНГЕкатеринбургСанкт-ПетербургПроисшествия
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