Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Премьер Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.

"Азербайджан должен публично отказаться от применения насилия и сделать надежные шаги по прекращению антиармянской риторики", - сказал Пашинян. Он также отметил, что Нагорный Карабах должен стать полноценной стороной переговоров по урегулированию конфликта, и выступил за укрепление общей системы безопасности между Арменией и Карабахом.

"Переговоры (по карабахскому урегулированию - ред.) должны быть осмысленными. Подход Азербайджана ... цель (которого - ред.) - решение военных вопросов за столом переговоров, лишает смысла весь переговорный процесс", - сказал премьер.

По его словам, смысл переговорам придаст готовность Азербайджана к компромиссам и отходу от максималистских позиций. "Признание права народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на самоопределение без каких-либо ограничений, безопасность населения Армении и Арцаха не могут быть уступлены ни при каких обстоятельствах", - заявил Пашинян.

Он также подчеркнул необходимость внедрения постоянного и эффективного международного мониторинга соблюдения режима прекращения огня с контрольными функциями, который позволит установить, кто и когда нарушил перемирие. По мнению премьера, это может осуществлять офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, имеющий многолетний опыт работы в регионе и способный обеспечить постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ на границе и линии соприкосновения. "Прямая связь между военными на местах – эффективный инструмент пресечения и урегулирования инцидентов", - добавил армянский премьер.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении , в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.