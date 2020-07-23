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Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы
Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:28
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Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

13:28 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июл – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.
"Азербайджан должен публично отказаться от применения насилия и сделать надежные шаги по прекращению антиармянской риторики", - сказал Пашинян. Он также отметил, что Нагорный Карабах должен стать полноценной стороной переговоров по урегулированию конфликта, и выступил за укрепление общей системы безопасности между Арменией и Карабахом.
"Переговоры (по карабахскому урегулированию - ред.) должны быть осмысленными. Подход Азербайджана... цель (которого - ред.) - решение военных вопросов за столом переговоров, лишает смысла весь переговорный процесс", - сказал премьер.
По его словам, смысл переговорам придаст готовность Азербайджана к компромиссам и отходу от максималистских позиций. "Признание права народа Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на самоопределение без каких-либо ограничений, безопасность населения Армении и Арцаха не могут быть уступлены ни при каких обстоятельствах", - заявил Пашинян.
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Он также подчеркнул необходимость внедрения постоянного и эффективного международного мониторинга соблюдения режима прекращения огня с контрольными функциями, который позволит установить, кто и когда нарушил перемирие. По мнению премьера, это может осуществлять офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ, имеющий многолетний опыт работы в регионе и способный обеспечить постоянное присутствие наблюдателей ОБСЕ на границе и линии соприкосновения. "Прямая связь между военными на местах – эффективный инструмент пресечения и урегулирования инцидентов", - добавил армянский премьер.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. Позднее Минобороны Азербайджана заявляло, что обострение распространилось на линию соприкосновения в Карабахе - Агдамский, Ходжавендский, Физулинский, Джебраильский, Геранбойский, Тертерский районы. Минобороны Армении, в свою очередь, сообщает о перестрелках только на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР. Ситуация в Карабахе по-прежнему остается относительно спокойной.
По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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