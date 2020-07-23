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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса
Масштабы угрозы коронавируса в Казахстане были недооценены, считает первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
даурен абаев
воз
казахстан
в мире
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353
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коронавирус covid-19, даурен абаев, воз, казахстан, в мире

В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса

13:22 23.07.2020
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© REUTERS / Pavel MikheyevЖенщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Женщина проходит тест на коронавирус в Алмате, Казахстан. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 июл - РИА Новости. Масштабы угрозы коронавируса в Казахстане были недооценены, считает первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев.
"Много вопросов поступает по ситуации с коронавирусом. По некоторым из них я хотел бы дать пояснения. Сегодня практически на всех уровнях государственного управления есть четкое понимание того, что масштабы угрозы были недооценены. Есть полное осознание ответственности. И, конечно, из всего этого будут сделаны необходимые выводы", - написал Абаев на своей станице в Facebook.
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Замруководителя уточнил, что под выводами он подразумевает не отставки на уровне глав городов и регионов или министров, а системную перестройку госуправления.
Он отметил, что госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. "Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом. Отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять. Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно", - заявил Абаев.
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В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1646 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 76799. Число выздоровевших пациентов превышает 48,2 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Даурен АбаевВОЗКазахстанВ мире
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