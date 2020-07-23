В Казахстане заявили, что недооценили масштабы угрозы коронавируса

Он отметил, что госаппарату нужно избавляться от несвойственных функций, передавать их в частные руки, гражданскому обществу. "Госслужба должна стать более привлекательной для сильных специалистов с хорошим образованием и опытом. Отдельные правовые аспекты работы тоже нужно менять. Например, в условиях ЧП акиматы банально потеряли время на приобретение лекарств из-за долгих формальных процедур закупа. Можно сколько угодно ругать их за это, но им бы завтра пришлось еще доказывать проверяющим органам, что это не коррупционная схема, а просто желание спасти жизни. И таких примеров было достаточно", - заявил Абаев.