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Академик РАН рассказал, как правильно питаться
Питаться для сохранения здоровья следует пять раз в день понемногу, но если такой возможности нет, то можно три раза в день, главное следить, чтобы последний... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:17
россия
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
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60
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россия, виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук

Академик РАН рассказал, как правильно питаться

13:17 23.07.2020
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© Depositphotos / AndreyPopovДевушка достает продукты из холодильника
Девушка достает продукты из холодильника
© Depositphotos / AndreyPopov
Девушка достает продукты из холодильника. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Питаться для сохранения здоровья следует пять раз в день понемногу, но если такой возможности нет, то можно три раза в день, главное следить, чтобы последний прием пищи был за несколько часов до сна, заявил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
"Конечно, лучше пять раз, питаться понемногу, но, если условий нет, три раза, но пытаться в семь часов (вечера - ред.) последний прием пищи, чтобы до сна было часа три, чтобы не был перегружен желудок", - сказал Тутельян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Девушка завтракает в номере отеля
30 июля 2018, 08:00РИА Наука
Когда вкусное не вредно: пять мифов о здоровом питании
Ранее Тутельян заявил, что около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением.
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РоссияВиктор ТутельянЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
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