Академик РАН рассказал, как правильно питаться

"Конечно, лучше пять раз, питаться понемногу, но, если условий нет, три раза, но пытаться в семь часов (вечера - ред.) последний прием пищи, чтобы до сна было часа три, чтобы не был перегружен желудок", - сказал Тутельян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".