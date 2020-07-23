https://ria.ru/20200723/1574786495.html
Академик РАН рассказал, как правильно питаться
Питаться для сохранения здоровья следует пять раз в день понемногу, но если такой возможности нет, то можно три раза в день, главное следить, чтобы последний... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:17
2020-07-23T13:17
россия
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
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https://ria.ru/20180730/1525502755.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук