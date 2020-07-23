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Макрон призвал ввести санкции для урегулирования в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:11
обострение конфликта в ливии
халифа хафтар
эммануэль макрон
абдель фаттах ас-сиси
франция
ливия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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обострение конфликта в ливии, халифа хафтар, эммануэль макрон, абдель фаттах ас-сиси, франция, ливия, в мире

Макрон призвал ввести санкции для урегулирования в Ливии

13:11 23.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться урегулирования ситуации.
"Мы не можем позволить каким бы то ни было иностранным державам нарушать эмбарго на оружейные поставки. Операция Евросоюза IRINI является одним из ответов ЕС, но ее необходимо еще больше усилить, чтобы добиться большей надежности. Еще одним этапом должно стать введение санкций. Это необходимое условие для достижения прекращения огня и придания настоящей динамики на пути к политическому решению ливийского конфликта", - заявил президент Франции, принимавший главу Кипра Никоса Анастасиадиса. Трансляцию вел в соцсетях Елисейский дворец.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
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По его словам, Франция будет прилагать усилия для дальнейшего урегулирования конфликта в Ливии. Французский лидер также подчеркнул, что Европа должна "тщательно обдумать тему безопасности в Средиземноморье".
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Действующий на востоке Ливии парламент - Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, "красной чертой" для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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450001
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЭммануэль МакронАбдель Фаттах ас-СисиФранцияЛивияВ мире
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