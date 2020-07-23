Макрон призвал ввести санкции для урегулирования в Ливии

"Мы не можем позволить каким бы то ни было иностранным державам нарушать эмбарго на оружейные поставки. Операция Евросоюза IRINI является одним из ответов ЕС, но ее необходимо еще больше усилить, чтобы добиться большей надежности. Еще одним этапом должно стать введение санкций. Это необходимое условие для достижения прекращения огня и придания настоящей динамики на пути к политическому решению ливийского конфликта", - заявил президент Франции, принимавший главу Кипра Никоса Анастасиадиса. Трансляцию вел в соцсетях Елисейский дворец.