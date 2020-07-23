Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, взявшего в заложники полицейского в Полтаве – это 32-летний местный житель Роман Скрипник, заявил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Департамент уголовного розыска сообщил, что злоумышленник взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном полицией автомобиле в сторону выезда из города.
"То, что мы можем сказать о лице – это мужчина, местный житель Полтавы, ему 32 года. Он уже не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции за имущественные преступления, а также за хранение наркотических веществ", - сказал Гришин в комментарии телеканалу "Наш". При этом он подтвердил слова ведущего о том, что имя злоумышленника - Роман Скрипник.
Он отметил, что автомобиль с заложником не едет в украинскую столицу.
"Предварительно была информация, что они выехали с Полтавы в сторону Киева, потом, насколько мне известно, они находятся на проселочных дорогах в одном из районов Полтавской области, поэтому то, что они едут в сторону Киева, мы подтвердить не можем", - сказал Гришин.
Он добавил, что спецоперация по задержанию продолжается.