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Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Полиция установила личность мужчины, взявшего в заложники полицейского в Полтаве – это 32-летний местный житель Роман Скрипник, заявил в четверг пресс-секретарь РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:40
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захват заложника в полтаве, полтава, украина, в мире

Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве

13:07 23.07.2020 (обновлено: 13:40 23.07.2020)
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© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Полиция установила личность мужчины, взявшего в заложники полицейского в Полтаве – это 32-летний местный житель Роман Скрипник, заявил в четверг пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пыталась задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Департамент уголовного розыска сообщил, что злоумышленник взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном полицией автомобиле в сторону выезда из города.
Опубликовано видео с места захвата заложника в Полтаве
Вчера, 12:20
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
"То, что мы можем сказать о лице – это мужчина, местный житель Полтавы, ему 32 года. Он уже не раз попадал в поле зрения сотрудников полиции за имущественные преступления, а также за хранение наркотических веществ", - сказал Гришин в комментарии телеканалу "Наш". При этом он подтвердил слова ведущего о том, что имя злоумышленника - Роман Скрипник.
Он отметил, что автомобиль с заложником не едет в украинскую столицу.
"Предварительно была информация, что они выехали с Полтавы в сторону Киева, потом, насколько мне известно, они находятся на проселочных дорогах в одном из районов Полтавской области, поэтому то, что они едут в сторону Киева, мы подтвердить не можем", - сказал Гришин.
Он добавил, что спецоперация по задержанию продолжается.
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