https://ria.ru/20200723/1574785081.html
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, а также сенатор от Татарстана, бывший начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:05
2020-07-23T16:48
россия
олег морозов
совет федерации рф
госдума рф
николай федоров
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, олег морозов, совет федерации рф, госдума рф, николай федоров, политика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров
, а также сенатор от Татарстана, бывший начальник управления президента по внутренней политике Олег Морозов
покинут свои посты в сентябре.
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
Федоров является первым вице-спикером СФ с 2015 года, представляет Чувашию.
Также из Совфеда планирует уйти в сентябре сенатор Олег Морозов, который идет на довыборы в Госдуму
по одному из округов в Татарстане, сообщил РИА Новости источник и подтвердил сам Морозов.
"Да, правда", - ответил он на вопрос, действительно ли он баллотируется в Госдуму и планирует в случае победы уйти из Совфеда в сентябре. По словам Морозова, он баллотируется в Госдуму от Нижнекамского избирательного округа.
Морозов является сенатором с 2015 года. В Совфеде он представляет исполнительную власть Татарстана.
Как заявил РИА Новости помощник Федорова Виктор Васильев, говорить об уходе сенатора из Совфеда преждевременно.
"Сейчас не надо еще делать таких далеко идущих выводов, потому что у Федорова заканчиваются полномочия в сентябре. Его в числе трех кандидатов в сенаторы выдвинул врио главы Чувашии Олег Николаев. Должны пройти выборы руководителя республики, а затем избранный глава Чувашии должен принять решение о том, кого он делегирует в верхнюю палату", - сказал Васильев.
Согласно регламенту СФ, после переизбрания в Совфед сенатор должен подтвердить свои полномочия на руководящем посту в палате.