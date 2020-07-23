Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре

"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.

"Да, правда", - ответил он на вопрос, действительно ли он баллотируется в Госдуму и планирует в случае победы уйти из Совфеда в сентябре. По словам Морозова, он баллотируется в Госдуму от Нижнекамского избирательного округа.

"Сейчас не надо еще делать таких далеко идущих выводов, потому что у Федорова заканчиваются полномочия в сентябре. Его в числе трех кандидатов в сенаторы выдвинул врио главы Чувашии Олег Николаев. Должны пройти выборы руководителя республики, а затем избранный глава Чувашии должен принять решение о том, кого он делегирует в верхнюю палату", - сказал Васильев.