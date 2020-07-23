Адвокат директора ФБК заявил о требованиях прокуратуры

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прокурор предложил запретить директору Прокурор предложил запретить директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову три года занимать руководящие должности в качестве наказания за злостное неисполнение решения суда, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.

В целом, по Уголовному кодексу, директору ФБК максимум грозит реальный срок - до двух лет лишения свободы. Прокуратура же выступила за более мягкое наказание.

"В прениях сторон прокуратура попросила запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности в некоммерческих, коммерческих организациях и политических партиях на три года",- сказал собеседник агентства.

Приговор будет оглашен 28 июля, добавил защитник.

Как следует из оглашенного прокурором обвинения, Жданов не исполнил решение Люблинского суда Москвы от 2017 года. Тогда по иску Алишера Усманова суд обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета ряд видеофрагментов и опровергнуть ряд утверждений.

В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.

Речь идет о фильме "Он вам не Димон", где рассказывается о якобы баснословном имуществе и участии в коррупционных схемах Дмитрия Медведева , бывшего в тот момент председателем правительства.