Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574783759.html
Адвокат директора ФБК заявил о требованиях прокуратуры
Прокурор предложил запретить директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову три года занимать руководящие должности в качестве наказания за злостное... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:00
иван жданов
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574607229.html
https://ria.ru/20200717/1574505648.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_150:0:1808:1658_1400x0_80_0_0_824d364f675c84d862602712a86d9489.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван жданов, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

Адвокат директора ФБК заявил о требованиях прокуратуры

12:51 23.07.2020 (обновлено: 13:00 23.07.2020)
213
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Прокурор предложил запретить директору Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову три года занимать руководящие должности в качестве наказания за злостное неисполнение решения суда, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Воронин.
В целом, по Уголовному кодексу, директору ФБК максимум грозит реальный срок - до двух лет лишения свободы. Прокуратура же выступила за более мягкое наказание.
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
20 июля, 16:54Сказано в эфире
"Ничего уникального". Глава НАК оценил слова Навального о закрытии ФБК*Фонд борьбы с коррупцией* под руководством Алексея Навального закрывается. О возможных мотивах такого решения в интервью радио Sputnik рассказал председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
"В прениях сторон прокуратура попросила запретить Ивану Жданову занимать руководящие должности в некоммерческих, коммерческих организациях и политических партиях на три года",- сказал собеседник агентства.
Приговор будет оглашен 28 июля, добавил защитник.
Как следует из оглашенного прокурором обвинения, Жданов не исполнил решение Люблинского суда Москвы от 2017 года. Тогда по иску Алишера Усманова суд обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета ряд видеофрагментов и опровергнуть ряд утверждений.
В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.
Алексей Навальный
17 июля, 16:43
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Речь идет о фильме "Он вам не Димон", где рассказывается о якобы баснословном имуществе и участии в коррупционных схемах Дмитрия Медведева, бывшего в тот момент председателем правительства.
Жданов с обвинением не согласился, назвав уголовное преследование политическим. Дело рассматривает судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве.
602014
Обсудить 1
Иван ЖдановВладимир ВоронинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Песков: новые элементы по делу Сафронова будут докладываться Путину
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Самарские власти рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали разговоры о централизации управления неуместными
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Ростовской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о встрече Москальковой с Сафроновым
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил реакцию хабаровчан на арест Фургала
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Полиция назвала главное требование мужчины, взявшего заложника в Полтаве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция возбудила ряд дел о массовых беспорядках мигрантов в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Макрон призвал вводить санкции против нарушителей морского пространства
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Взявший заложника в Полтаве мужчина движется в направлении Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния