Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

"Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что нет необходимости в общении с гражданами, у которых есть претензии к местной федеральной власти, достойны ли люди быть услышанными.