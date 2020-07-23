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Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, необходимые для обеспечения функционирования... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:51
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
москва
хабаровский край
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https://ria.ru/20200721/1574655268.html
Думаю единорос или якобы самовыдвиженец победит с 76% ЗА. Ведь есть 3 дня голосования и 2 спокойные ночи за закрытыми дверям.
51
Бла бла бла и опять Фургал в суе.. Ефремова еще туда добавьте, заставил Фургала сесть за руль джипа
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москва
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, хабаровский край, происшествия

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

12:43 23.07.2020 (обновлено: 14:51 23.07.2020)
10962
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, необходимые для обеспечения функционирования экономики и хозяйства региона в интересах граждан, решением которых он и занимается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что нет необходимости в общении с гражданами, у которых есть претензии к местной федеральной власти, достойны ли люди быть услышанными.
"Я не стал бы какие-то обобщающие выводы делать. Очевидно, что нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки", - подчеркнул он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Думаю единорос или якобы самовыдвиженец победит с 76% ЗА. Ведь есть 3 дня голосования и 2 спокойные ночи за закрытыми дверям.
23 июля, 12:45
ВПВасилий Прекрасноволосый
2671728
Бла бла бла и опять Фургал в суе.. Ефремова еще туда добавьте, заставил Фургала сесть за руль джипа
23 июля, 12:47
Максим Буланов
361001
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