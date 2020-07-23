Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в регионе несколько дней, там накопились оперативные дела, необходимые для обеспечения функционирования экономики и хозяйства региона в интересах граждан, решением которых он и занимается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно. От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона в интересах жителей и граждан региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке занимается исполняющий обязанности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что нет необходимости в общении с гражданами, у которых есть претензии к местной федеральной власти, достойны ли люди быть услышанными.
"Я не стал бы какие-то обобщающие выводы делать. Очевидно, что нужно подождать какое-то время перед тем, как давать какие-то оценки", - подчеркнул он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Двадцатого июля президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
21 июля, 15:15Дегтярев ответил на призывы митингующих выйти к ним