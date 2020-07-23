https://ria.ru/20200723/1574780523.html
Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
Телеканал "IPT Полтава" опубликовал видео с места, где мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:20
2020-07-23T13:40
захват заложника в полтаве
полтавская область
полтава
украина
в мире
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https://ria.ru/20200722/1574744655.html
John Spirrov
Угонщик с Зеленским уже созвонился?))
30
Ольга Занкова
опять в прямом эфире?
26
9
полтавская область
полтава
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574779166_47:0:1873:1027_1400x0_80_0_0_c9862a0bdc7629ad37c73c25a90ac7d9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложника в полтаве, полтавская область, полтава, украина, в мире