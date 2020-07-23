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Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве
Телеканал "IPT Полтава" опубликовал видео с места, где мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:40
захват заложника в полтаве
полтавская область
полтава
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574779166_47:0:1873:1027_1400x0_80_0_0_c9862a0bdc7629ad37c73c25a90ac7d9.png
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РИА Новости
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60
захват заложника в полтаве, полтавская область, полтава, украина, в мире

Появилось видео с места захвата заложника в Полтаве

12:20 23.07.2020 (обновлено: 13:40 23.07.2020)
2970
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Телеканал "IPT Полтава" опубликовал видео с места, где мужчина взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
На кадрах показаны работающие на месте происшествия сотрудники спецслужб.
Ранее полиция в Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон машины, угрожает взорвать гранату. Отмечается, что изначально он взял в заложники работника уголовного розыска, а после переговоров поменял его на начальника управления уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна. Преступник намерен покинуть город на автомобиле, который полиция предоставила ему согласно его требованиям. Проводится спецоперация.
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Захват заложника в ПолтавеПолтавская областьПолтаваУкраинаВ мире
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Угонщик с Зеленским уже созвонился?))
23 июля, 13:09
John Spirrov
6240000
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23 июля, 12:26
О Ольга Занкова
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