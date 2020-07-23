https://ria.ru/20200723/1574775960.html
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:40
2020-07-23T13:56
захват заложника в полтаве
полтава
в мире
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Ольга Занкова
Украина жжет...после вчерашнего концерта укроспецназа, штурмовавшего автобус после того, как террористу уже надели наручники...:)
94
Ольга Занкова
да... сегодня он запишет виде о просмотре мультика про симпсонов))
77
46
полтава
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложника в полтаве, полтава, в мире
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости.
Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве
, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области
и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города, сообщил в четверг департамент уголовного розыска.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры.
"Двадцать третьего июля в 09:00 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска", — говорится в сообщении департамента в Telegram.
По данным полиции, "после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции. — Прим. ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", с которым он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.
Спецоперация по задержанию продолжается.