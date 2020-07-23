В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

"Двадцать третьего июля в 09:00 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска", — говорится в сообщении департамента в Telegram.