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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:56
захват заложника в полтаве
полтава
в мире
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Украина жжет...после вчерашнего концерта укроспецназа, штурмовавшего автобус после того, как террористу уже надели наручники...:)
94
да... сегодня он запишет виде о просмотре мультика про симпсонов))
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полтава
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват заложника в полтаве, полтава, в мире

В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции

11:40 23.07.2020 (обновлено: 13:56 23.07.2020)
42138
© Фото : Нацполиция Полтавской областиСотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
© Фото : Нацполиция Полтавской области
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Мужчина, угрожающий взорвать гранату в Полтаве, взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле в сторону выезда из города, сообщил в четверг департамент уголовного розыска.
Ранее полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры.

"Двадцать третьего июля в 09:00 утра (совпадает с мск. — Прим. ред.) на улице Остапа Вишни у здания административного суда во время задержания работниками полиции "угонщика" последний достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. Ситуация осложнялась тем, что злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска", — говорится в сообщении департамента в Telegram.

По данным полиции, "после переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УУР ГУНП (управления уголовного розыска главного управления национальной полиции. — Прим. ред.) в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия", с которым он направился на выезд из города на автомобиле, предоставленном полицией по его требованию.
Спецоперация по задержанию продолжается.
10626842362846
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Захват заложника в ПолтавеПолтаваВ мире
Популярные комментарии
Украина жжет...после вчерашнего концерта укроспецназа, штурмовавшего автобус после того, как террористу уже надели наручники...:)
23 июля, 11:42
О Ольга Занкова
39530002
да... сегодня он запишет виде о просмотре мультика про симпсонов))
23 июля, 11:43
О Ольга Занкова
21530102
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