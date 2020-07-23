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На Кубани нашли почти 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Взрывотехники уничтожили 39 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, которые нашли рабочие во время земельных работ на Кубани, сообщает ГУ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:35
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
славянский район
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353
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, великая отечественная война (1941-1945), славянский район, краснодарский край

На Кубани нашли почти 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

12:15 23.07.2020 (обновлено: 18:35 23.07.2020)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВид на Большой Утриш
Вид на Большой Утриш
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 июл – РИА Новости. Взрывотехники уничтожили 39 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, которые нашли рабочие во время земельных работ на Кубани, сообщает ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, при проведении земельных работ между станицей Анастасиевской и хутором Коржевским в Славянском районе Кубани рабочие нашли предметы, схожие с боеприпасами.
"Взрывотехники ОМОН Росгвардии установили, что в окрестностях кубанского хутора найдены 39 артиллерийских снарядов калибра 45 мм со следами коррозии. Специалисты Росгвардии уничтожили боеприпасы с соблюдением всех мер безопасности", - говорится в сообщении.
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75 лет Великой ПобедыФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Славянский районКраснодарский край
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