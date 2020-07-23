https://ria.ru/20200723/1574779901.html
На Кубани нашли почти 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Взрывотехники уничтожили 39 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, которые нашли рабочие во время земельных работ на Кубани, сообщает ГУ... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:15
2020-07-23T18:35
75 лет великой победы
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
славянский район
краснодарский край
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https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
https://ria.ru/20200723/1574776899.html
славянский район
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155273/09/1552730931_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_a6b600dd6c07b2f2c6c8411e4017d58c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день победы, великая отечественная война (1941-1945), славянский район, краснодарский край