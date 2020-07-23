Ученые отметили уникальность наводнений, происходящих в Европе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые выявили девять периодов наибольшей интенсивности речных наводнений в Ученые выявили девять периодов наибольшей интенсивности речных наводнений в Европе за последние 500 лет. К одному их них относятся и последние три десятилетия, которые отличаются от всех предыдущих периодов наводнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

За последние десятилетия наводнения в Европе принесли большие экономические потери. Они становятся все более частыми и масштабными. Ученые-географы из разных стран объединили свои усилия, чтобы выяснить, чем отличается сегодняшняя ситуация от других периодов, богатых наводнениями в прошлом.

Используя архивные данные, юридические документы, газеты, а также официальную и частную переписку, исследователи под руководством Гюнтера Блёшла (Günter Blöschl) из Венского технологического университета создали базу данных о 9576 наводнениях по всей Европе за период с 1500 по 2016 год. С российской стороны в работе участвовал профессор географического факультета МГУ, заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин.

Авторы выделили девять периодов наводнений в истории Европы. При этом последний период отличается от других сезонностью, протяженностью и температурами воздуха. Предыдущие периоды были, как правило, холоднее, и риск возникновения наводнений был одинаковым для всех сезонов. Последний же период — с 1990 по 2016 год — был примерно на 1,4 градуса теплее, а наводнения происходили по большей части летом.

Кроме того, раньше экстремальные разливы рек охватывали лишь отдельные регионы Европы: в 1592–1640 годах они случались только на Пиренейском полуострове и на юге Франции , в 1860–1890-х — на востоке Центральной Европы, а в 1910–1940-х — только в Скандинавии. Период с 1990 по 2016 год стал первым, когда наводнения происходили на всей территории Западной и Центральной Европы. Характерно также, что в прошлом периоды наводнений совпадали с похолоданием, а в последние 30 лет частота наводнений выросла на фоне потепления, возможно, самого значительного за последнее тысячелетие.

Авторы указывают, что, хотя их данные ограничиваются 2016 годом, период затопления, похоже, продолжается.

"2016 год, вполне возможно, не последний в череде лет, богатых наводнениями. Просто этим годом заканчиваются данные наблюдений, использованных в исследовании, — приводятся в пресс-релизе МГУ слова Андрея Панина. — Что касается Восточной Европы , к которой относятся европейская часть России, Украина Белоруссия и страны Балтии, то имеющихся данных не хватило для проведения статистического анализа. Наводнения у нас вызываются необычно большим количеством снега и дружной весной, а в северной половине Русской равнины — также ледовыми заторами, которые подпруживают реки, текущие на север. Все это явления, нехарактерные для центрально- и западноевропейских рек. Там наводнения вызываются сильными ливнями, иногда накладывающимися на таяние снега весной".

Авторы проанализировали факторы, которые могут влиять на частоту и интенсивность наводнений: годовые температуры, влажность почвы и характеристики снежного покрова.

"Однако есть и местные факторы, определяющие состояние речных бассейнов, которые собирают выпадающую из атмосферы воду, — отмечает Панин. — В северных и центральных регионах европейской части России наводнения связаны с талыми снеговыми водами. Потепление уменьшает риск таких наводнений, так как зима становится короче, теплее и снега накапливается меньше. А вот в южных районах — на Кубани, Ставрополье и Северном Кавказе в целом — отклик гидрологических систем на потепление происходит по центрально- и западноевропейскому сценарию. Свидетельство тому — серия разрушительных наводнений, произошедших в этом регионе с начала текущего столетия. Здесь необходимо вкладываться в меры противопаводковой защиты, средства гидрологического прогноза — и прежде всего восстановить изрядно поредевшую сеть гидрометрических и метеорологических наблюдений".