Ученые отметили уникальность наводнений, происходящих в Европе

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Ученые выявили девять периодов наибольшей интенсивности речных наводнений в Европе за последние 500 лет. К одному их них относятся и последние три десятилетия, которые отличаются от всех предыдущих периодов наводнений. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
За последние десятилетия наводнения в Европе принесли большие экономические потери. Они становятся все более частыми и масштабными. Ученые-географы из разных стран объединили свои усилия, чтобы выяснить, чем отличается сегодняшняя ситуация от других периодов, богатых наводнениями в прошлом.
Используя архивные данные, юридические документы, газеты, а также официальную и частную переписку, исследователи под руководством Гюнтера Блёшла (Günter Blöschl) из Венского технологического университета создали базу данных о 9576 наводнениях по всей Европе за период с 1500 по 2016 год. С российской стороны в работе участвовал профессор географического факультета МГУ, заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин.
Авторы выделили девять периодов наводнений в истории Европы. При этом последний период отличается от других сезонностью, протяженностью и температурами воздуха. Предыдущие периоды были, как правило, холоднее, и риск возникновения наводнений был одинаковым для всех сезонов. Последний же период — с 1990 по 2016 год — был примерно на 1,4 градуса теплее, а наводнения происходили по большей части летом.
Кроме того, раньше экстремальные разливы рек охватывали лишь отдельные регионы Европы: в 1592–1640 годах они случались только на Пиренейском полуострове и на юге Франции, в 1860–1890-х — на востоке Центральной Европы, а в 1910–1940-х — только в Скандинавии. Период с 1990 по 2016 год стал первым, когда наводнения происходили на всей территории Западной и Центральной Европы. Характерно также, что в прошлом периоды наводнений совпадали с похолоданием, а в последние 30 лет частота наводнений выросла на фоне потепления, возможно, самого значительного за последнее тысячелетие.
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Авторы указывают, что, хотя их данные ограничиваются 2016 годом, период затопления, похоже, продолжается.
"2016 год, вполне возможно, не последний в череде лет, богатых наводнениями. Просто этим годом заканчиваются данные наблюдений, использованных в исследовании, — приводятся в пресс-релизе МГУ слова Андрея Панина. — Что касается Восточной Европы, к которой относятся европейская часть России, Украина, Белоруссия и страны Балтии, то имеющихся данных не хватило для проведения статистического анализа. Наводнения у нас вызываются необычно большим количеством снега и дружной весной, а в северной половине Русской равнины — также ледовыми заторами, которые подпруживают реки, текущие на север. Все это явления, нехарактерные для центрально- и западноевропейских рек. Там наводнения вызываются сильными ливнями, иногда накладывающимися на таяние снега весной".
Авторы проанализировали факторы, которые могут влиять на частоту и интенсивность наводнений: годовые температуры, влажность почвы и характеристики снежного покрова.
"Однако есть и местные факторы, определяющие состояние речных бассейнов, которые собирают выпадающую из атмосферы воду, — отмечает Панин. — В северных и центральных регионах европейской части России наводнения связаны с талыми снеговыми водами. Потепление уменьшает риск таких наводнений, так как зима становится короче, теплее и снега накапливается меньше. А вот в южных районах — на Кубани, Ставрополье и Северном Кавказе в целом — отклик гидрологических систем на потепление происходит по центрально- и западноевропейскому сценарию. Свидетельство тому — серия разрушительных наводнений, произошедших в этом регионе с начала текущего столетия. Здесь необходимо вкладываться в меры противопаводковой защиты, средства гидрологического прогноза — и прежде всего восстановить изрядно поредевшую сеть гидрометрических и метеорологических наблюдений".
Климатические модели показывают, что за последние 30 лет гидроклиматические условия в Европе изменились, а нынешнее и будущее увеличение осадков больше обусловлено высокой водоемкостью нагретой атмосферы, чем особенностями циркуляции воздушных масс. Ученые отмечают, что уникальность нынешнего периода, богатого наводнениями, требует новой оценки рисков этих опасных природных явлений и стратегии управления ими.
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