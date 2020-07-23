В Татарстане прокомментировали введение компенсации за отдых в регионах

"Туристическая отрасль – это та отрасль, которая оказалась одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии. Безусловно, руководство республики заинтересовано в том, чтобы эту отрасль сейчас наращивать постепенно. И те решения, которые были приняты федеральным правительством и накануне озвучены премьер-министром страны на заседании Госдумы, безусловно, будут одним из таких шагов в привлечении потока туристов", - сказала Галимова журналистам.