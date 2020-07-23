В Татарстане прокомментировали введение компенсации за отдых в регионах

КАЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Введение кешбэка за отдых в российских регионах, безусловно, будет способствовать привлечению туристов в Татарстан и станет стимулом для развития туристической сферы в целом, заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2019 год, сообщил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах.
Компенсация будет предусмотрена для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней со сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Позднее Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила список регионов, где будет реализован предложенный механизм. В него вошёл и Татарстан.
"Туристическая отрасль – это та отрасль, которая оказалась одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии. Безусловно, руководство республики заинтересовано в том, чтобы эту отрасль сейчас наращивать постепенно. И те решения, которые были приняты федеральным правительством и накануне озвучены премьер-министром страны на заседании Госдумы, безусловно, будут одним из таких шагов в привлечении потока туристов", - сказала Галимова журналистам.
По её словам, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым уже дано поручение начать разъяснительную работу, объяснять людям, в какой ситуации и при каких обстоятельствах они смогут претендовать на выплату данной компенсации. Также главой республики поставлена задача по привлечению туристов в Татарстан.
Галимова отметила, что говорить о резком наплыве туристов пока рано, все зависит от санитарно-эпидемиологического положения. Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в республике, по её информации, стабильна, контролируема. "Она даёт нам право думать о том, что все-таки на тот туристический сезон, который сейчас остаётся, удастся на какой-то процент повысить количество туристов, которые к нам прибывают. Опять же, новость о том, что есть возможность компенсировать отдых, мы надеемся, тоже будет определенным стимулом, толчком в развитии этого вопроса", - сказала она.