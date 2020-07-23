Эксперт рассказал, сколько россиян страдают ожирением

Есть ли смысл истязать себя диетами? ВОЗ уже вывела принцип похудения Новые диеты появляются постоянно. Одни предлагают наложить табу на определенные продукты, другие – ввести в рацион что-нибудь "жиросжигающее". В действительности же, научные организации уже давно вывели принцип расходования человеком энергии.