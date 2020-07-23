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Эксперт рассказал, сколько россиян страдают ожирением
Около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением, которое является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T12:01
виктор тутельян
здоровье - общество
российская академия наук
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
виктор тутельян, здоровье - общество, российская академия наук

Эксперт рассказал, сколько россиян страдают ожирением

12:01 23.07.2020
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© РИА Новости / Константин ЧалабовБургеры в "Экспофоруме" на XX Петербургском международном экономическом форуме
Бургеры в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением, которое является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, заявил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
"60% населения России имеет избыточную массу тела, примерно 20-25% имеют уже ожирение", - сказал Тутельян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Девушка заглядывает в холодильник
11 июля, 10:00Акценты
Есть ли смысл истязать себя диетами? ВОЗ уже вывела принцип похуденияНовые диеты появляются постоянно. Одни предлагают наложить табу на определенные продукты, другие – ввести в рацион что-нибудь "жиросжигающее". В действительности же, научные организации уже давно вывели принцип расходования человеком энергии.
Он отметил, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
"Это то, что является главной причиной смертности, сокращения продолжительности жизни ожидаемой", - подчеркнул эксперт.
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Виктор ТутельянЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наук
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