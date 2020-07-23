Эксперт рассказал, сколько россиян страдают ожирением

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 60% населения России имеет избыточную массу тела, 25% россиян страдают ожирением, которое является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, заявил руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН Виктор Тутельян.
"60% населения России имеет избыточную массу тела, примерно 20-25% имеют уже ожирение", - сказал Тутельян на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
11 июля, 10:00АкцентыЕсть ли смысл истязать себя диетами? ВОЗ уже вывела принцип похуденияНовые диеты появляются постоянно. Одни предлагают наложить табу на определенные продукты, другие – ввести в рацион что-нибудь "жиросжигающее". В действительности же, научные организации уже давно вывели принцип расходования человеком энергии.
Он отметил, что ожирение является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
"Это то, что является главной причиной смертности, сокращения продолжительности жизни ожидаемой", - подчеркнул эксперт.