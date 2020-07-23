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Комитет Совфеда поддержал закон об отчуждении территорий
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на заседании в четверг поддержал закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:50
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, общество

Комитет Совфеда поддержал закон об отчуждении территорий

11:50 23.07.2020
294
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на заседании в четверг поддержал закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории.
Совфед рассмотрит документ 24 июля.
Здание Государственной Думы РФ
22 июля, 14:35
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.
Закон уточняет понятие экстремистской деятельности и предусматривает, что нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории, признается экстремизмом.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковОбщество
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