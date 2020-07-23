https://ria.ru/20200723/1574776597.html
Комитет Совфеда поддержал закон об отчуждении территорий
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству на заседании в четверг поддержал закон о приравнивании к экстремизму нарушения территориальной... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:50
2020-07-23T11:50
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
общество
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https://ria.ru/20200722/1574718540.html
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, общество