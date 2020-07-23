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Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:42
джим брайденстайн
хаззаа аль-мансури
марс
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
китай
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РИА Новости
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Кадры запуска китайского беспилотного зонда на Марс
Ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход— 5") стартовала в 12:41 по местному времени (7:41 мск) с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. Китайские власти заявили, что пуск был успешным.
2020-07-23T11:42
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РИА Новости
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джим брайденстайн, хаззаа аль-мансури, марс, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, китай, сша

Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

11:42 23.07.2020
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© AP Photo / Guo Cheng/XinhuaРакета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
Ракета Чанчжэн-5 с зондом Тяньвэнь-1 Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань
© AP Photo / Guo Cheng/Xinhua
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
Крупнейшая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом весом около пяти тонн стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:41 по местному времени (7:41 мск). Через 2167 секунд ракета успешно вывела зонд на заданную орбиту, и он начал путешествие к Красной планете.
"Этот запуск стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы", — говорится в сообщении Синьхуа.
По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса. Миссия предполагает выход на орбиту планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Первые данные зонд сможет передать на Землю в 2021 году.
В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Красной планеты и всей Солнечной системы. При этом главная цель миссии — найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.
Миссия называется "Тяньвэнь-1", что в переводе означает "Вопросы к небу". Название позаимствовали из поэмы, написанной одним из величайших поэтов древнего Китая Цюй Юанем (около 340 — 278 год до нашей эры). Оно символизирует стремление китайской нации к поиску истины и исследованию природы и Вселенной.
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Поздравление от НАСА

Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил китайских коллег с успешным запуском зонда к Марсу.
"Благодаря сегодняшнему запуску Китай стал ближе к тому, чтобы приобщиться к сообществу международных исследователей Марса. США, Европа, Россия, Индия и вскоре ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе для начала захватывающего года научных открытий. Счастливого пути, "Тяньвэнь-1"!" — написал он в Twitter.

Первый арабский зонд

Каждые 26 месяцев расстояние между Землей и Марсом достигает минимума, так что специалисты из разных стран пользуются этим временем, чтобы запускать к Красной планете различные аппараты. В таком случае для старта требуется меньше топлива.
На днях зонд на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты. Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом Hope ("Надежда") 20 июля успешно стартовала из космического центра японского острова Танэгасима. Через некоторое время аппарат отделился от ракеты и начал подавать сигнал.
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"Мы наблюдали с радостью и огромной гордостью за успешным стартом зонда "Надежда", мысль о котором родилась в нашем государстве, а дизайн и производство его основных частей шло при участии эмиратских молодых кадров. Зонд представляет собой национальное и арабское достижение на качественно новом высоком уровне, успех наших сыновей и дочерей, которые прокладывают нашему государству центральное место в регионе в области космических технологий", — заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.
Зонд полностью сконструирован арабскими учеными и инженерами. Как планируется, он достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".
На ближайшие годы ОАЭ запланировали обширную программу освоения космоса. В прошлом году на МКС отправился первый эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури. Сейчас идет отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд, а в будущем власти ОАЭ планируют основать на Марсе поселение.
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Миссия Perseverance

На 30 июля запланирован запуск пятого американского марсохода, получившего название Perseverance. Старт намечен на 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал. В космос аппарат выведет ракета-носитель Atlas.
По расчетам НАСА, в случае успешного запуска Perseverance прибудет на Марс в феврале 2021 года. Задача ровера — наблюдения за окружающей средой, а также научные эксперименты, в том числе забор образцов грунта. Планируется, что в будущем образцы удастся вернуть на Землю, поэтому в НАСА эту миссию считают "первым шагом к полетам на Марс и обратно".
Кроме того, Perseverance доставит на Марс имена 11 миллионов жителей Земли. Именно столько человек приняли участие в акции "Отправь свое имя на Марс". Имена землян нанесли на три чипа, которые разместили на алюминиевой плашке, прикрепленной и роверу.
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Джим БрайденстайнХаззаа аль-МансуриМарсМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАКитайСША
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Вообще то их аппараты уже давно исследуют Марс и с орбиты и на поверхности. Их марсоходы по длительности функционирования и пройденному пути побили все мировые рекорды, включая советские Луноходы. А через недельку полетит еще один самоходный американец.
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