Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань

© AP Photo / Guo Cheng/Xinhua Ракета "Чанчжэн-5" с зондом "Тяньвэнь-1" Mars взлетает с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа

Крупнейшая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом весом около пяти тонн стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:41 по местному времени (7:41 мск). Через 2167 секунд ракета успешно вывела зонд на заданную орбиту, и он начал путешествие к Красной планете.

"Этот запуск стал первым шагом Китая по исследованию планет Солнечной системы", — говорится в сообщении Синьхуа.

По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса. Миссия предполагает выход на орбиту планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Первые данные зонд сможет передать на Землю в 2021 году.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Красной планеты и всей Солнечной системы. При этом главная цель миссии — найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.

Миссия называется "Тяньвэнь-1", что в переводе означает "Вопросы к небу". Название позаимствовали из поэмы, написанной одним из величайших поэтов древнего Китая Цюй Юанем (около 340 — 278 год до нашей эры). Оно символизирует стремление китайской нации к поиску истины и исследованию природы и Вселенной.

Поздравление от НАСА

Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил китайских коллег с успешным запуском зонда к Марсу.

"Благодаря сегодняшнему запуску Китай стал ближе к тому, чтобы приобщиться к сообществу международных исследователей Марса. США , Европа, Россия, Индия и вскоре ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе для начала захватывающего года научных открытий. Счастливого пути, "Тяньвэнь-1"!" — написал он в Twitter

With today’s launch, China is on its way to join the community of international scientific explorers at Mars. The United States, Europe, Russia, India, and soon the UAE will welcome you to Mars to embark on an exciting year of scientific discovery. Safe travels Tianwen-1! — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 23, 2020

Первый арабский зонд

Каждые 26 месяцев расстояние между Землей и Марсом достигает минимума, так что специалисты из разных стран пользуются этим временем, чтобы запускать к Красной планете различные аппараты. В таком случае для старта требуется меньше топлива.

На днях зонд на Марс отправили Объединенные Арабские Эмираты. Ракета-носитель H-IIA с космическим зондом Hope ("Надежда") 20 июля успешно стартовала из космического центра японского острова Танэгасима. Через некоторое время аппарат отделился от ракеты и начал подавать сигнал.

"Мы наблюдали с радостью и огромной гордостью за успешным стартом зонда "Надежда", мысль о котором родилась в нашем государстве, а дизайн и производство его основных частей шло при участии эмиратских молодых кадров. Зонд представляет собой национальное и арабское достижение на качественно новом высоком уровне, успех наших сыновей и дочерей, которые прокладывают нашему государству центральное место в регионе в области космических технологий", — заявил президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян.

Зонд полностью сконструирован арабскими учеными и инженерами. Как планируется, он достигнет Красной планеты в 2021 году, когда ОАЭ будут отмечать 50-летие со дня основания государства. Эмиратские власти называют это первой арабской миссией к Марсу и придумали девиз, начертанный внутри зонда: "Нет ничего невозможного".

На ближайшие годы ОАЭ запланировали обширную программу освоения космоса. В прошлом году на МКС отправился первый эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури . Сейчас идет отбор новых кандидатов в эмиратский космический отряд, а в будущем власти ОАЭ планируют основать на Марсе поселение.

Миссия Perseverance

На 30 июля запланирован запуск пятого американского марсохода, получившего название Perseverance. Старт намечен на 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал. В космос аппарат выведет ракета-носитель Atlas.

По расчетам НАСА, в случае успешного запуска Perseverance прибудет на Марс в феврале 2021 года. Задача ровера — наблюдения за окружающей средой, а также научные эксперименты, в том числе забор образцов грунта. Планируется, что в будущем образцы удастся вернуть на Землю, поэтому в НАСА эту миссию считают "первым шагом к полетам на Марс и обратно".