https://ria.ru/20200723/1574774631.html
Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сохраняет планы посетить Россию во второй половине 2020 года, заявил в четверг посол России в Китае... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:28
2020-07-23T11:28
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в мире
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1
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей денисов, си цзиньпин, китай, в мире