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Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сохраняет планы посетить Россию во второй половине 2020 года, заявил в четверг посол России в Китае... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:28
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андрей денисов
си цзиньпин
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/58/1560915876_0:242:2781:1806_1400x0_80_0_0_7df10044b7b537f629cd5156a2f2921e.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей денисов, си цзиньпин, китай, в мире

Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию

11:28 23.07.2020
494
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сохраняет планы посетить Россию во второй половине 2020 года, заявил в четверг посол России в Китае Андрей Денисов.
"Основные пункты политической повестки второго полугодия текущего года сохраняются в нашем рабочем графике. Это официальный визит президента России (Владимира) Путина в Китай, а также участие председателя КНР Си Цзиньпина в саммитах ШОС и БРИКС в России", - заявил Денисов в ходе дискуссии "Экономическое стратегическое взаимодействие Китая и России в эпоху постпандемии", организованной клубом "Валдай".
Саммиты ШОС и БРИКС, которые ранее планировались на июль 2020 года, были перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.
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