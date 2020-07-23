Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574774561.html
Конституционный комитет СФ поддержал закон о трехдневном голосовании
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал на заседании в четверг законопроект о трёхдневном голосовании, палата... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:31
совет федерации рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1400x0_80_0_0_2fa25cd5e499a5f60be93803ac24c438.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_335:0:2343:1506_1400x0_80_0_0_1af6db9a222ff0a6f72a72b709a3c96f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_586:0:2092:1506_1400x0_80_0_0_5a6d5f1c36213a2ebfe2c90cbd05e2f4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, политика

Конституционный комитет СФ поддержал закон о трехдневном голосовании

11:28 23.07.2020 (обновлено: 11:31 23.07.2020)
138
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал на заседании в четверг законопроект о трёхдневном голосовании, палата рассмотрит его в пятницу, 24 июля.
Проект вносит поправки в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно документу, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы.
6000112
Обсудить 0
Совет Федерации РФПолитика
Рекомендуем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рядом с флагами России и Китая
Посол в Пекине рассказал о планах Си Цзиньпина посетить Россию
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Премьер Болгарии объявил об отставке четырех министров в правительстве
Запорный кран на компрессорной станции
На Украине оценили снижение транзита газа из-за "Турецкого потока"
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК рассмотрит порядок досрочного голосования на выборах в сентябре
Паспорта и визы
Турбизнес предложил начать выдачу виз иностранцам в РФ до открытия границ
Площадка строительства комбинированной установки переработки нефти Евро+ на Московском НПЗ
Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут
Пассажирский самолет Boeing-777
Минтранс объяснил процедуру возврата авиабилетов
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Мишустин рассказал, как Путин предложил ему стать премьером
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы
В Ингушетии число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Посол России в Иордании Глеб Десятников
Посол России в Иордании оценил взаимодействие стран на Ближнем Востоке
Сотрудники украинской полиции на месте происшествия в Полтаве
В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов
Солодов стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Камчатки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
Лента новостейМолния