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Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве
Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:06
московский нпз
владимир путин
москва
экономика
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московский нпз, владимир путин, москва, экономика

Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве

11:21 23.07.2020 (обновлено: 13:06 23.07.2020)
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© Фото : "Газпром нефть"Площадка строительства комбинированной установки переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ
Площадка строительства комбинированной установки переработки нефти Евро+ на Московском НПЗ
© Фото : "Газпром нефть"
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+", - сказал он в ходе открытия комплекса. Президент отметил, что хочет всех поздравить "со знаменательными событием".
Президент России Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска Евро+ в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Вчера, 10:59
Путин пошутил после оговорки главы "Газпром нефти"
"Успешно реализован, действительно, очень важный, масштабный проект", - сказал Путин, назвав его очень нужным для Московского региона.
"За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями. Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина, это все позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное стабильно, бесперебойно позволять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона", - заключил Путин.
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Московский НПЗВладимир ПутинМоскваЭкономика
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