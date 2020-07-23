https://ria.ru/20200723/1574773756.html
Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве
Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:21
2020-07-23T13:06
московский нпз
владимир путин
москва
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московский нпз, владимир путин, москва, экономика
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Владимир Путин
.
"Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+", - сказал он в ходе открытия комплекса. Президент отметил, что хочет всех поздравить "со знаменательными событием".
"Успешно реализован, действительно, очень важный, масштабный проект", - сказал Путин, назвав его очень нужным для Московского региона.
"За счет использования российских технологий, оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями. Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина, это все позволит более гибко реагировать на запросы рынка, а главное стабильно, бесперебойно позволять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона", - заключил Путин.