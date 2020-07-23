Путин оценил значение комплекса переработки нефти "Евро+" на НПЗ в Москве

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ позволит более гибко реагировать на запросы рынка, заявил президент России Владимир Путин

"Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро+", - сказал он в ходе открытия комплекса. Президент отметил, что хочет всех поздравить "со знаменательными событием".

"Успешно реализован, действительно, очень важный, масштабный проект", - сказал Путин, назвав его очень нужным для Московского региона.