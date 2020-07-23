В Петербурге ученики начальных классов получат бесплатное питание

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Бесплатное питание будет организовано с нового учебного года для всех учеников начальных классов в Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.
"С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, школы располагают всей необходимой инфраструктурой для обеспечения этого решения, также организована система снабжения продуктами и контроля за их качеством.
"Дополнительное финансирование для обеспечения бесплатного питания планируется привлечь из федерального бюджета. Соответствующая заявка направлена в министерство просвещения", - информирует администрация Петербурга.
Ранее ученики 1-4 классов городских школ в зависимости от категории получали питание с оплатой 70% или 100% за счет городского бюджета.