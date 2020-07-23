В Петербурге ученики начальных классов получат бесплатное питание

"С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.

Как отмечают городские власти, школы располагают всей необходимой инфраструктурой для обеспечения этого решения, также организована система снабжения продуктами и контроля за их качеством.