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В Петербурге ученики начальных классов получат бесплатное питание
Бесплатное питание будет организовано с нового учебного года для всех учеников начальных классов в Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора в РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:13
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
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353
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санкт-петербург, общество

В Петербурге ученики начальных классов получат бесплатное питание

11:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьная столовая. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Бесплатное питание будет организовано с нового учебного года для всех учеников начальных классов в Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора в четверг.
"С 1 сентября 2020 года все учащиеся начальных классов школ Санкт-Петербурга будут получать бесплатное питание. Правительство Санкт-Петербурга утвердило перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся младших классов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Организация питания в школах
3 июля, 11:23
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Как отмечают городские власти, школы располагают всей необходимой инфраструктурой для обеспечения этого решения, также организована система снабжения продуктами и контроля за их качеством.
"Дополнительное финансирование для обеспечения бесплатного питания планируется привлечь из федерального бюджета. Соответствующая заявка направлена в министерство просвещения", - информирует администрация Петербурга.
Ранее ученики 1-4 классов городских школ в зависимости от категории получали питание с оплатой 70% или 100% за счет городского бюджета.
Дом правительства РФ
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