В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

"За счет федерального финансирования наш регион включен в пилотный проект по изучению напряженности иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это чрезвычайно важно с эпидемиологической точки зрения. Мы сможем оценить, какую иммунную защиту имеет население области, это поможет прогнозировать развитие эпидситуации, учесть и определить контингенты для вакцинации", - цитирует Курганову правительство Амурской области.