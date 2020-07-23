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В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу
Амурская область станет одним из пилотных регионов России, где исследуют популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила на заседании... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воз
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, амурская область, белогорск, зея (город), общество

В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

11:09 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Амурская область станет одним из пилотных регионов России, где исследуют популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по области Ольга Курганова.
Сероэпидемиологическое исследование по рекомендации ВОЗ предполагает работу в семи возрастных группах, участие в тестировании примут жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи, Тынды, всего потребуется около трех тысяч волонтеров.
"За счет федерального финансирования наш регион включен в пилотный проект по изучению напряженности иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это чрезвычайно важно с эпидемиологической точки зрения. Мы сможем оценить, какую иммунную защиту имеет население области, это поможет прогнозировать развитие эпидситуации, учесть и определить контингенты для вакцинации", - цитирует Курганову правительство Амурской области.
Сбор анкет для волонтеров будет проходить на специальной электронной площадке, как только ее подготовят - предположительно до 1 августа - начнется информирование жителей региона в СМИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗАмурская областьБелогорскЗея (город)Общество
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