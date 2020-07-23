В Приамурье исследуют популяционный иммунитет к коронавирусу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл - РИА Новости. Амурская область станет одним из пилотных регионов России, где исследуют популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила на заседании оперативного штаба главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по области Ольга Курганова.
Сероэпидемиологическое исследование по рекомендации ВОЗ предполагает работу в семи возрастных группах, участие в тестировании примут жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи, Тынды, всего потребуется около трех тысяч волонтеров.
"За счет федерального финансирования наш регион включен в пилотный проект по изучению напряженности иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это чрезвычайно важно с эпидемиологической точки зрения. Мы сможем оценить, какую иммунную защиту имеет население области, это поможет прогнозировать развитие эпидситуации, учесть и определить контингенты для вакцинации", - цитирует Курганову правительство Амурской области.
Сбор анкет для волонтеров будет проходить на специальной электронной площадке, как только ее подготовят - предположительно до 1 августа - начнется информирование жителей региона в СМИ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.