Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200723/1574771862.html
Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа
Эксперты назвали регионы, большинство туристов из которых выбирают при перелетах безбагажные тарифы, сообщает Biletix. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T14:12
туризм
туризм
авиакомпании
пассажиры
новости - туризм
республика дагестан
красноярский край
воронежская область
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://ria.ru/20200723/1574633256.html
красноярский край
воронежская область
волгоградская область
новосибирская область
ставропольский край
кемеровская область
брянская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_455:0:3186:2048_1400x0_80_0_0_6966017f833d256699ca0e7971eb1677.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_796:0:2844:2048_1400x0_80_0_0_02ca025954481fb951b144555242c74f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм, республика дагестан, красноярский край, воронежская область, волгоградская область, новосибирская область, ставропольский край, кемеровская область, брянская область

Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа

13:45 23.07.2020 (обновлено: 14:12 23.07.2020)
296
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
© Depositphotos / emaria
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты назвали регионы, большинство туристов из которых выбирают при перелетах безбагажные тарифы, сообщает Biletix.
Аналитики онлайн-сервиса исследовали данные бронирований пользователей за первые две недели июля и выяснили, что более половины вылетающих из Новосибирской области и Дагестана, предпочитают путешествовать налегке. Таких там 54 и 52 процента соответственно. Таким образом они экономят на каждом билете около 40 процентов его стоимости.
Еще в трех регионах – Воронежской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае почти половина туристов – около 45 процентов — также выбирают перелеты исключительно с ручной кладью.
Наименьшее число авиапассажиров, приобретающих безбагажные тарифы, зафиксировано в Хабаровском крае и в Крыму – около пяти процентов. И лишь каждый десятый путешественник готов летать без чемодана в Брянской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
В среднем перелеты по безбагажным тарифам позволяют жителям России экономить до четверти от стоимости билетов. Весной 2020 года средний чек на проездные документы на самолет туда-обратно внутри страны с багажом составил 6,9 тысячи рублей, без багажа – 5,2 тысячи рублей.
Доля бронирования перелетов только с ручной кладью увеличилась в этот период c 35 до 42 процентов.
Фигурист Алексей Ягудин
Вчера, 08:00Туризм
Алексей Ягудин — о лучших для отдыха местах в Петербурге и харизме Москвы
030000
ТуризмТуризмавиакомпаниипассажирыНовости - ТуризмРеспублика ДагестанКрасноярский крайВоронежская областьВолгоградская областьНовосибирская областьСтавропольский крайКемеровская областьБрянская область
Рекомендуем
Хакер за компьютером
В России активизировались продвинутые хакеры из КНДР
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко выступила против отмены "дня тишины" на выборах
Девушка со смартфоном и банковской картой
В ЦБ выяснили, кто чаще становится жертвами мошенников
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили отношения с Турцией в сфере туризма
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко: у Дегтярева есть шанс решить проблемы Хабаровского края
Предметы искусства и исторические артефакты, изъятые в ходе глобальной совместной операции Интерпола и Международной таможенной организации
В Омской области обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет
Остров Кос в Греции
В Греции оценили обстановку в Восточном Средиземноморье
Иконки социальных сетей на экране смартфона
В Центробанке рассказали, откуда мошенники берут данные о россиянах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко считает, что Совфед поддержит закон о трехдневном голосовании
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников исключил преследование в России однополых пар
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
В США выявили более 71 тысячи новых случаев COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН
Руководитель фракции партии Единая Россия в Государственной думе Сергей Неверов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным
Неверов считает излишним формировать двухпартийную систему в России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
00:20Легойда: поддержка схимонаха Сергия его адептами происходит от невежества
00:11Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов человек
Лента новостейМолния