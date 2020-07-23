https://ria.ru/20200723/1574771862.html
Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа
Эксперты назвали регионы, большинство туристов из которых выбирают при перелетах безбагажные тарифы, сообщает Biletix. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:45
2020-07-23T14:12
туризм
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республика дагестан
красноярский край
воронежская область
волгоградская область
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https://ria.ru/20200723/1574633256.html
красноярский край
воронежская область
волгоградская область
новосибирская область
ставропольский край
кемеровская область
брянская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571834524_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_5c5593409707f28534393b49c4f6777d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, авиакомпании, пассажиры, новости - туризм, республика дагестан, красноярский край, воронежская область, волгоградская область, новосибирская область, ставропольский край, кемеровская область, брянская область
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты назвали регионы, большинство туристов из которых выбирают при перелетах безбагажные тарифы, сообщает Biletix.
Аналитики онлайн-сервиса исследовали данные бронирований пользователей за первые две недели июля и выяснили, что более половины вылетающих из Новосибирской области и Дагестана, предпочитают путешествовать налегке. Таких там 54 и 52 процента соответственно. Таким образом они экономят на каждом билете около 40 процентов его стоимости.
Еще в трех регионах – Воронежской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае почти половина туристов – около 45 процентов — также выбирают перелеты исключительно с ручной кладью.
Наименьшее число авиапассажиров, приобретающих безбагажные тарифы, зафиксировано в Хабаровском крае и в Крыму – около пяти процентов. И лишь каждый десятый путешественник готов летать без чемодана в Брянской, Кемеровской областях и Красноярском крае.
В среднем перелеты по безбагажным тарифам позволяют жителям России экономить до четверти от стоимости билетов. Весной 2020 года средний чек на проездные документы на самолет туда-обратно внутри страны с багажом составил 6,9 тысячи рублей, без багажа – 5,2 тысячи рублей.
Доля бронирования перелетов только с ручной кладью увеличилась в этот период c 35 до 42 процентов.