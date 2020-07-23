Выяснилось, туристы из каких регионов предпочитают летать без багажа

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Эксперты назвали регионы, большинство туристов из которых выбирают при перелетах безбагажные тарифы, сообщает Biletix.

Аналитики онлайн-сервиса исследовали данные бронирований пользователей за первые две недели июля и выяснили, что более половины вылетающих из Новосибирской области и Дагестана, предпочитают путешествовать налегке. Таких там 54 и 52 процента соответственно. Таким образом они экономят на каждом билете около 40 процентов его стоимости.

Еще в трех регионах – Воронежской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае почти половина туристов – около 45 процентов — также выбирают перелеты исключительно с ручной кладью.

Наименьшее число авиапассажиров, приобретающих безбагажные тарифы, зафиксировано в Хабаровском крае и в Крыму – около пяти процентов. И лишь каждый десятый путешественник готов летать без чемодана в Брянской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

В среднем перелеты по безбагажным тарифам позволяют жителям России экономить до четверти от стоимости билетов. Весной 2020 года средний чек на проездные документы на самолет туда-обратно внутри страны с багажом составил 6,9 тысячи рублей, без багажа – 5,2 тысячи рублей.