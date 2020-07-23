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В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 147 человек с COVID-19, за все время - 12 892, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19

11:01 23.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 147 человек с COVID-19, за все время - 12 892, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев... За весь период по России умерло 12 892 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 19 человек умерли в Санкт-Петербурге, 14 - в Москве, 12 - в Иркутской области.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваИркутская областьСанкт-ПетербургОбщество
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