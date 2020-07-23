https://ria.ru/20200723/1574771418.html
В России за сутки умерли 147 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 147 человек с COVID-19, за все время - 12 892, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T11:01
2020-07-23T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
иркутская область
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_b632fac187dc8643084b44780d5c1870.jpg
москва
иркутская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_b632fac187dc8643084b44780d5c1870.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_e3f4f98f3f437ec17010eabf5bf29573.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569988222_506:0:2554:2048_1400x0_80_0_0_9a80807c0b8a2f391d9cf6e6f93751f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, иркутская область, санкт-петербург, общество