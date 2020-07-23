В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Мужчина, которого украинские правоохранители пыталась задержать в Полтаве, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры, сообщила полиция Полтавской области.
"В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Отмечается, что на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. "Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - отметили в полиции.