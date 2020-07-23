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В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой
Мужчина, которого украинские правоохранители пыталась задержать в Полтаве, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры, сообщила полиция Полтавской... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T13:40
захват заложника в полтаве
ситуация на украине
полтава
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват заложника в полтаве, ситуация на украине, полтава, украина, в мире

В Полтаве мужчина угрожает подорвать себя гранатой

10:56 23.07.2020 (обновлено: 13:40 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Мужчина, которого украинские правоохранители пыталась задержать в Полтаве, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры, сообщила полиция Полтавской области.

"В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Отмечается, что на улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. "Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой. С ним ведут переговоры", - говорится в сообщении.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.
"Просим граждан и водителей быть крайне осторожными и обходить территорию проведения специальной операции! Для вашей безопасности держитесь как можно дальше от эпицентра событий", - отметили в полиции.
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Захват заложника в ПолтавеСитуация на УкраинеПолтаваУкраинаВ мире
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