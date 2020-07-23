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Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля
Очередной спецрейс авиакомпании Air France из Москвы в Париж запланирован на 31 июля, сообщили в генконсульстве Франции в Москве. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T10:47
air france
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франция
шереметьево (аэропорт)
париж
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
air france, москва, франция, шереметьево (аэропорт), париж, в мире

Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля

10:47 23.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319 Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очередной спецрейс авиакомпании Air France из Москвы в Париж запланирован на 31 июля, сообщили в генконсульстве Франции в Москве.
"Специальный рейс AF1455 SVO-CDG: 31 июля Air France организовала специальный рейс из Шереметьево (SVO) (Терминал F) в аэропорт Париж-Шарль де Голль", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.
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Отмечается, что вылет из Москвы запланирован на 12:00, прибытие в Париж ожидается в 15:00.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Air FranceМоскваФранцияШереметьево (аэропорт)ПарижВ мире
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