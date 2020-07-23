Спецрейс Air France из Москвы в Париж запланировали на 31 июля

"Специальный рейс AF1455 SVO-CDG: 31 июля Air France организовала специальный рейс из Шереметьево (SVO) (Терминал F) в аэропорт Париж-Шарль де Голль", - говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.

Отмечается, что вылет из Москвы запланирован на 12:00, прибытие в Париж ожидается в 15:00.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.