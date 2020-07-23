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В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол
Власти Венеции снизили максимальную вместимость гондол с шести до пяти человек не из-за пандемии, а из-за туристов с избыточным весом, сообщает Repubblica. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:40
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РИА Новости
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353
60
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В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол

16:40 23.07.2020
313
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТуристы катаются в гондоле по каналам Венеции
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Власти Венеции снизили максимальную вместимость гондол с шести до пяти человек не из-за пандемии, а из-за туристов с избыточным весом, сообщает Repubblica.
Андреа Балби, президент Венецианской гондольной ассоциации говорит, что это решение было принято для того, чтобы снизить нагрузку для гондольеров.

"За последние десять лет средний вес туристов увеличился, поэтому мы решили ограничить их общее число в лодке. От тяжелых нагрузок в гондолу набирается вода, что усложняет работу гондольеров", — сказал он.

Нововведение касается классических узких гондол, скользящих по небольшим каналам. В более крупных лодках, действующих по принципу такси, вместимость также была уменьшена – с 14 до 12 человек.
В Венеции работают 433 лицензированных гондольера и имеется 180 запасных.
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