https://ria.ru/20200723/1574769530.html
В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол
Власти Венеции снизили максимальную вместимость гондол с шести до пяти человек не из-за пандемии, а из-за туристов с избыточным весом, сообщает Repubblica. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:40
2020-07-23T16:40
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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